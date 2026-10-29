Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng dự buổi tiếp có Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Duy Tân; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chào mừng Ngài Kem Sambath và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia đến thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác lâu dài. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc góp phần vun đắp mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp đó, giao lưu, trao đổi giữa các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kế thừa, gìn giữ và tiếp tục làm sâu sắc nền tảng chính trị-xã hội của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, từ ngày 1/7/2025, không gian phát triển của thành phố được mở rộng với diện tích gần 12.000 km2, dân số hơn 3 triệu người, gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với dư địa phát triển mới, thành phố đang tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong quá trình đó, Đà Nẵng xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; đặc biệt, quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bố trí cán bộ trẻ, tạo điều kiện để cán bộ được thử thách qua thực tiễn, nhất là ở cơ sở, lĩnh vực mới và những nhiệm vụ khó.

Thành phố hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn mong muốn cùng Đoàn trao đổi cởi mở, thực chất về vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là kinh nghiệm xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ; tổ chức, vận hành chính quyền địa phương; cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục có thêm các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu giữa cán bộ trẻ, thanh niên; tăng cường kết nối nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thương mại và lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, nhu cầu của hai bên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tin tưởng rằng, những cuộc gặp, trao đổi trực tiếp sẽ giúp thế hệ cán bộ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống quan hệ Việt Nam-Campuchia, chia sẻ thêm kinh nghiệm trong công tác và cùng ý thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thiết thực và bền vững.

Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng mong muốn sau chuyến thăm, các cơ quan, địa phương và đội ngũ cán bộ trẻ hai bên sẽ tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, tổ chức và cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời, thúc đẩy những hoạt động hợp tác phù hợp trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, logistics, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng làm cầu nối, phối hợp trong khả năng và thẩm quyền của mình để góp phần đưa những nội dung trao đổi hôm nay trở thành các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực.

Thay mặt Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Sao Vandeth Phó Chánh Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố Đà Nẵng; đồng thời chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua và cơ hội, tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đoàn công tác cảm ơn Thành ủy Đà Nẵng dành thời gian trao đổi với Đoàn về những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư; nhất là những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đà Nẵng là địa phương có nhiều kinh nghiệm đáng quan tâm về tư duy đổi mới, tinh thần năng động và khát vọng phát triển. Đây cũng là cơ hội để hai bên chia sẻ, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Đoàn tin tưởng rằng, những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ sẽ mang lại nhiều giá trị tham khảo bổ ích đối với cán bộ lãnh đạo trẻ Campuchia; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị này ngày càng sâu sắc và bền chặt, cũng như quan hệ đối tác tốt đẹp, hợp tác giữa hai nước, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.