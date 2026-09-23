Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em bất hạnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà Trung thu cho trẻ em tại trung tâm. Ảnh: VINH ANH

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chúc trẻ em tại trung tâm đón mùa Trung thu đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể đơn vị trong công tác chăm sóc, nuôi dạy các em.

Theo báo cáo, trung tâm hiện có 21 cán bộ, nhân viên, đảm nhận chăm sóc, điều trị cho 120 trường hợp tại 3 cơ sở (trong đó cơ sở 2 có 47 trường hợp).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, bên phải sang) trao quà cho lãnh đạo trung tâm. Ảnh: VINH ANH

Gửi lời cảm ơn và lòng tri ân sâu sắc đến tập thể cán bộ, người lao động trung tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, thực hiện tốt hơn nữa công tác "trồng người" đối với những mảnh đời bất hạnh; mong các em tại trung tâm tiếp tục nỗ lực rèn luyện thể chất, tinh thần để có thể hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố vui Trung thu cùng trẻ em trung tâm. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm, kiểm tra thực tế các phòng chức năng, phòng dạy nghề, phòng truyền thống của đơn vị và trao tặng các phần quà Trung thu cho trung tâm cùng các em nhỏ tại cơ sở 2.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để trung tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh.