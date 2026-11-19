Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Yên Nguyên và Bình Xa.

Năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã Yên Nguyên và Bình Xa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thu ngân sách, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đúng quy định. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác y tế, giáo dục, lao động - việc làm và giảm nghèo được quan tâm. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo; công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, xã Bình Xa vượt 7/20 chỉ tiêu, hoàn thành 11/20 chỉ tiêu được giao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 3,3 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm GRDP đạt 100%. Xã Yên Nguyên đạt và vượt 15/19 chỉ tiêu; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 5,8 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư đạt gần 4,9 tỷ đồng…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2027, hai xã Yên Nguyên và Bình Xa tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thiết yếu; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ đánh giá cao kết quả đạt được của hai xã Yên Nguyên và Bình Xa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026 cũng như phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho năm 2027.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới và năm 2027, hai xã bám sát chương trình công tác toàn khóa, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục duy trì, bảo đảm các chỉ tiêu, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 chưa hoàn thành, hai xã cần rà soát, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bám nắm địa bàn, đất đai, tài nguyên và đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế.

Lãnh đạo xã Bình Xa báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai xã cần duy trì nền nếp việc số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ và giải quyết thủ tục trên môi trường mạng; cập nhật ngay dữ liệu đảng viên mới kết nạp, không để tồn đọng. Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại cuối năm gắn với nhiệm vụ chính trị và giao chỉ tiêu KPI cụ thể; rà soát việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp (đến năm 2027 là giữa nhiệm kỳ) để kịp thời điều chỉnh định hướng, mục tiêu và giải pháp sát thực tiễn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, hai xã rà soát kỹ các chỉ tiêu còn khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các nguồn vốn mới bổ sung, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-11-2026 phục vụ đánh giá cuối năm; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách và chủ động tạo nguồn thu cho đầu quý I-2027. Đồng thời, đánh giá thực chất hiệu quả các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nhân rộng mô hình phù hợp với thổ nhưỡng, điều chỉnh mô hình chưa hiệu quả. Đối với công tác bầu cử trưởng thôn, cấp ủy hai xã cần lãnh đạo chặt chẽ công tác nhân sự, nắm chắc tình hình cơ sở, lựa chọn đúng người có uy tín, tâm huyết, đủ đức, đủ tài để thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Lãnh đạo xã Yên Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.

Về an sinh xã hội và chế độ thông tin, báo cáo, hai xã chủ động rà soát các đối tượng cần hỗ trợ dịp Tết, gửi báo cáo nhu cầu và khả năng cân đối trong tháng 12-2026. Khi phát sinh vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn hoặc điều chỉnh chỉ tiêu, ngoài việc làm việc với cơ quan chuyên môn, cần có văn bản báo cáo đồng thời lên lãnh đạo cấp trên, UBND tỉnh để kịp thời nắm bắt và đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ.