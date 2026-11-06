Phó Bí thư Thường trực các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Trang trao Huy hiệu Đảng tại xã Khuôn Lùng

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Ngọc Giang, Chi bộ thôn Nà Ràng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Trang đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Ngọc Giang, Chi bộ thôn Nà Ràng; đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thị Tiến, Chi bộ thôn Trung Thành.

Cũng trong đợt này, Đảng bộ xã Khuôn Lùng tổ chức trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; 35 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thị Tiến, Chi bộ thôn Trung Thành.

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Trang gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên. Đây cũng là niềm tự hào, động lực để các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, chia sẻ kinh nghiệm, giáo dục lý tưởng và truyền thống cho thế hệ đảng viên trẻ.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là chỗ dựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng. Đối với Đảng bộ xã Khuôn Lùng, cần kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.