Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng quà trẻ em vùng biên giới

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và các đại biểu dự buổi lễ trao quà cho trẻ em tại xã Thiện Hưng. Ảnh: Quang Minh

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái; Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao bảng tượng trưng 1.000 phần quà cho trẻ em ở 8 xã biên giới. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng cho biết: Đồng Nai là địa bàn rộng, có 8 xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại những địa bàn này, đời sống của một bộ phận người dân, trong đó có trẻ em còn gặp khó khăn.

Theo đồng chí Dương Minh Dũng, việc chăm lo cho trẻ em thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố mong muốn gửi đến các em thiếu nhi thông điệp: Dù ở địa bàn nào, hoàn cảnh nào, mỗi trẻ em đều có quyền được học tập, vui chơi, phát triển và đón nhận những niềm vui tuổi thơ; được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, yêu thương, đồng hành.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng Đặng Hà Giang cảm ơn lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các nhà tài trợ đã đồng hành vì trẻ em 12 xã khó khăn. Ảnh: Quang Minh

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao quà cho trẻ em 8 xã biên giới, mỗi xã 1.000 phần quà; 4 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi xã 500 phần. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, tiền mặt và lồng đèn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo các địa phương bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với trẻ em các xã biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ quà Trung thu cho trẻ em. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng Đặng Hà Giang cho biết, 12 xã có trẻ em được nhận quà đều có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, trong khi các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em còn hạn chế. Vì vậy, chương trình tặng quà của lãnh đạo thành phố đã mang đến niềm vui lớn cho các em. Lãnh đạo xã Thiện Hưng cũng cảm ơn các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, góp phần mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa cho trẻ em tại 12 xã.