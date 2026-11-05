Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố An Lâm, phường Long Thành

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng hoa chúc mừng khu phố An Lâm. Ảnh: Minh Hạnh

Tham dự ngày hội có Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân khu phố An Lâm.

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố An Lâm, phường Long Thành. Ảnh: Minh Hạnh

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố An Lâm, phường Long Thành. Ảnh: Minh Hạnh

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Long Thành, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận và bà con nhân dân khu phố An Lâm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức mong rằng những hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, do nhân dân tham gia và vì nhân dân phục vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Hạnh

Tại chương trình, Ban Công tác Mặt trận khu phố An Lâm đã thông qua báo cáo tình hình nhân dân, kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các đại biểu, người dân cũng tham gia trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến đời sống khu dân cư. Dịp này, khu phố phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng quà chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến tập thể nhân dân khu phố An Lâm. Ảnh: Minh Hạnh

Một điểm nhấn trong chương trình là khánh thành công trình Công viên khu phố An Lâm, bổ sung không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao và vui chơi cho người dân địa phương.

Nhằm ghi nhận những đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và phường Long Thành đã biểu dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu, đồng thời trao quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ban tổ chức đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Đang, khu phố An Lâm, có con nhiễm chất độc hóa học dioxin. Cùng với đó, 100 phần quà được trao đến 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố An Lâm. Ảnh: Minh Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng tặng quà các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Minh Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn tặng giấy khen các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Minh Hạnh