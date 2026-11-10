Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo tới cử tri 4 phường dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước và báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn và Phù Khê.

Cử tri các phường kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn; có phương án nạo vét hệ thống kênh, mương, bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập nội đồng tại các khu vực liền kề những dự án khu đô thị đang triển khai.

Cử tri cũng đề xuất trang bị máy tính, máy in, máy chiếu cho các tổ dân phố; có chế độ hỗ trợ phù hợp đối với người làm công tác hòa giải ở cơ sở, thành viên Ban Thanh tra nhân dân và lãnh đạo các hội quần chúng ở cơ sở.

Xem xét cơ chế hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố đảm bảo có nguồn kinh phí hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ.

Cử tri phường Tam Sơn nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông và hạ tầng xã hội quan trọng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ.

Rà soát, điều chỉnh chính sách và phương pháp xác định giá đất bồi thường, bảo đảm mức giá sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm nước thải tại khu vực bờ kênh Nam đoạn qua phường Từ Sơn và phường Phù Khê…

Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tiếp xúc cử tri các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn, Phù Khê.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cử tri 4 phường. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị đều xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 4 phường rà soát, phân loại cụ thể từng kiến nghị, tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các vướng mắc về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án dân cư dịch vụ.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu tiếp thu, làm rõ một số ý kiến của cử tri.

Đối với các khu đất dân cư dịch vụ tại Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, các địa phương cần khẩn trương thống kê chính xác những trường hợp đủ điều kiện, thực hiện, xây dựng phương án giải quyết công khai, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, tăng cường đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, hạ tầng xã hội còn chậm trên địa bàn.

Đối với kiến nghị về nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư liền kề dự án đô thị, đồng chí yêu cầu các ngành chuyên môn phối hợp với địa phương rà soát cao độ san nền; đánh giá khả năng tiêu thoát nước, có phương án nạo vét, kiên cố hóa hệ thống kênh, mương, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân.

Các phường tăng cường kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nước thải khu vực kênh Nam; khắc phục tình trạng rác thải tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt.

Các đại biểu HĐND thành phố với cử tri các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn và Phù Khê.

Về cơ chế hoạt động ở cơ sở, đồng chí cho biết thành phố đang rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được giao nhiệm vụ tại khu dân cư, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.