Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương thăm, tặng quà người cao tuổi tại phường Võ Cường và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn và lãnh đạo phường Võ Cường.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Mùi, 104 tuổi, ở tổ dân phố số 6, phường Võ Cường.

Đến thăm cụ Nguyễn Thị Mùi, đồng chí Trần Huy Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tình hình sinh hoạt của gia đình; chúc cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu gìn giữ truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Khẳng định những kinh nghiệm, vốn sống của các thế hệ đi trước là nguồn lực quý báu trong đời sống xã hội, đồng chí nhấn mạnh: Thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm lo tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để các cụ sống vui, khỏe, có ích, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm, uy tín người cao tuổi trong việc vun đắp truyền thống gia đình, đóng góp tích cực cho cộng đồng và quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tặng quà Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Huy Phương và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 và trao 20 suất quà tặng các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Thăm hỏi các bệnh nhi và gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy gửi lời động viên, chia sẻ trước những khó khăn mà các em và gia đình đang trải qua trong quá trình điều trị. Nhấn mạnh trung thu là dịp để các cháu được sum vầy, vui đón Tết đoàn viên bên gia đình. Song do điều kiện sức khỏe, nhiều cháu phải ở lại bệnh viện điều trị, chưa thể đón Trung thu tại nhà. Đồng chí mong muốn những phần quà nhỏ sẽ góp thêm niềm vui, động viên tinh thần, giúp các cháu và gia đình vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Đồng chí Trần Huy Phương và lãnh đạo các sở, ngành thành phố tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2.

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 có quy mô 750 giường bệnh với tổng số hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế. Trung bình, bệnh viện duy trì điều trị thường xuyên khoảng 30 trẻ sơ sinh non yếu và bệnh nặng. Đặc biệt, bệnh viện đã tiếp nhận đưa vào sử dụng tòa nhà mới giai đoạn 2, từng bước phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và người lao động trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Đồng chí mong Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, trách nhiệm của người thầy thuốc; chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong bối cảnh ngành Y tế còn nhiều khó khăn, thách thức, bệnh viện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động.

Đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tăng cường các điều kiện cần thiết để Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, không chỉ phục vụ người dân thành phố Bắc Ninh mà còn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân các địa phương lân cận.