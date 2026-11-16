Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tặng quà công nhân ngoại tỉnh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Tại chương trình, đồng chí Trần Huy Phương và các thành viên trong đoàn trực tiếp đến thăm căn hộ, thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, điều kiện sinh hoạt của các gia đình công nhân.

Đồng chí Trần Huy Phương và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao quà cho công nhân.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, lực lượng công nhân, người lao động, trong đó có số lượng lớn lao động ngoại tỉnh, đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, tạo nên diện mạo và vị thế của thành phố như ngày hôm nay.

Đồng chí khẳng định, bên cạnh việc triển khai các chính sách chung của Nhà nước, thành phố luôn quan tâm đến các chương trình phát triển nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng và các thiết chế phục vụ đời sống công nhân. Thành phố mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xây dựng những khu nhà ở xã hội đồng bộ, bài bản, đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu chung cư dành cho công nhân, góp phần hình thành môi trường sống ổn định, văn minh.

Đối với các dự án nhà ở xã hội đang và sẽ triển khai, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư rà soát nhu cầu thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Không chỉ mở rộng quỹ nhà ở, thành phố hướng tới hình thành các khu dân cư đồng bộ về hạ tầng, giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để công nhân, người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa phương.

Tại chương trình, đoàn công tác trao 30 suất quà tặng đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh đã mua nhà ở xã hội tại Dự án Evergreen Bắc Giang. Mỗi phần quà là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự sẻ chia của lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn với những người lao động xa quê đang an cư, lập nghiệp. Qua đó, góp phần lan tỏa ý nghĩa của chính sách nhà ở xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thành phố Bắc Ninh trong bảo đảm quyền lợi, cải thiện điều kiện sống cho công nhân, người lao động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Trần Huy Phương và các đại biểu tham quan căn hộ của người lao động.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà lần này là một trong những nội dung ý nghĩa trong khuôn khổ Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Gắn kết yêu thương và lập nghiệp tại Bắc Ninh” năm 2026; dự kiến tổ chức từ ngày 28-30/11 tại khu vực Nhà văn hóa tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh.

Ngày hội hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa công nhân ngoại tỉnh với cộng đồng dân cư địa phương, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin về việc làm, nhà ở, bảo hiểm và các chính sách an sinh xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức như: Phiên giao dịch việc làm mini, tư vấn pháp luật, các gian hàng ưu đãi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và trao quà cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.