Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương dự ra mắt Điểm phục vụ dịch vụ công số tại phường Võ Cường

Thực hiện Đề án "Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030", phường Võ Cường đã triển khai 15 Điểm phục vụ dịch vụ công số tại 15 tổ dân phố. Mỗi điểm được trang bị 3 bộ máy vi tính kết nối internet ổn định, thiết bị phát Wifi miễn phí, niêm yết công khai danh mục và quy trình các thủ tục hành chính; đồng thời, bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo phường Võ Cường chúc mừng ra mắt Điểm phục vụ dịch vụ công số tại tổ dân phố Hòa Đình.

Hiện nay, mỗi Điểm phục vụ dịch vụ công số trên địa bàn phường thực hiện hỗ trợ giải quyết hơn 70% thủ tục hành chính đơn giản liên quan đến các nhóm lĩnh vực như: Tư Pháp - Hộ tịch - Chứng thực, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Dân tộc và Tôn giáo...

Người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ sẽ được cán bộ hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, từ tra cứu thông tin, kê khai hồ sơ đến nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương trực tiếp khảo sát quá trình vận hành Điểm phục vụ dịch vụ công số tại tổ dân phố Hòa Đình (phường Võ Cường).

Trực tiếp tham quan, khảo sát Điểm phục vụ dịch vụ công số tại tổ dân phố Hòa Đình, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của phường Võ Cường trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là mô hình Điểm phục vụ dịch vụ công số tại từng tổ dân phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và giảm tải cho khu vực Trung tâm phục vụ Hành chính công của phường.

Đồng chí đề nghị phường thường xuyên nắm bắt nhu cầu của người dân cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm phục vụ, đưa chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Trần Huy Phương đánh giá cao tinh thần chủ động của phường Võ Cường trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở.

Mô hình Điểm phục vụ dịch vụ công số tại tổ dân phố thể hiện quyết tâm của phường Võ Cường trong đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.