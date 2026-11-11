Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khuân Cầu

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố...

Đồng chí Trần Huy Phương cùng các đại biểu về dự Ngày hội.

Thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn (thành phố Bắc Ninh) là thôn đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, cách trung tâm thành phố 87 km. Kinh tế của thôn chủ yếu nông - lâm nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 4,2%, hộ cận nghèo chiếm 5,2%... Thời gian qua, Nhân dân trong thôn tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Khu dân cư thôn Khuân Cầu giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều năm không có vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định xã hội.

Tại ngày hội, đại biểu ôn lại chặng đường 96 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trần Huy Phương cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Huy Phương bày tỏ vui mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, ban quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân thôn Khuân Cầu đạt được.

Đồng chí thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng năm 2026. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố (nằm trong top đầu của cả nước). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong kết quả chung đó có những đóng góp của đồng bào các dân tộc thôn Khuân Cầu.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Đại Sơn, thôn Khuân Cầu tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Thường xuyên quan tâm củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm gắn kết các khu vực dân cư, các dân tộc, dòng họ và gia đình, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và đóng góp của Nhân dân phải được công khai, bàn bạc dân chủ.

Biểu diễn điệu múa Tắc Xình tại Ngày hội.

Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể sâu sát hơn, nắm chắc tình hình, kịp thời lắng nghe, giải quyết những vấn đề phát sinh; chú trọng hòa giải mâu thuẫn ngay từ thôn, không để việc nhỏ trở thành việc phức tạp.

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là hát Then và các hoạt động văn nghệ của người cao tuổi... Cùng đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Chi bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư; Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy và đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Tại Ngày hội, khu dân cư thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.

Ban Công tác Mặt trận thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa và trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh gồm: 1 tivi trị giá 20 triệu đồng cho thôn Khuân Cầu; trao 12 suất quà (mỗi suất gồm 1 chăn ấm và 2 triệu đồng tiền mặt) cho 12 hộ nghèo; trao 15 suất quà (mỗi suất gồm 1 chăn ấm và 1 triệu đồng tiền mặt) cho 15 hộ cận nghèo trên địa bàn thôn.

Đồng thời, trao hỗ trợ kinh phí 400 triệu đồng cho 4 hộ nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026. Cũng trong chương trình, Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng 4 ti vi cho 4 hộ nghèo nhân dịp khánh thành nhà Đại đoàn kết năm 2026.

Đồng chí Trần Huy Phương và lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thôn Khuân Cầu xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu được chứng kiến nghi thức "Trao truyền nét đẹp văn hóa - Kết nối các thế hệ"; tham quan, không gian văn hóa với chủ đề “Khuân Cầu sắc màu văn hóa, tình đại đoàn kết”. Trong đó, điểm nhấn là các tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ hát Then, điệu múa Tắc Xình - biểu tượng của tinh thần kết nối cộng đồng, mừng mùa màng bội thu và cầu mong sự bình an, hạnh phúc cho bản làng; tham quan, trải nghiệm không gian chuyển đổi số, gian trưng bày trang phục dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.