Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Trí Quả

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Trí Quả công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Trần Huy Phương và đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy phường Trí Quả chúc mừng đảng viên Trần Thị Tiến (tổ dân phố Văn Phương) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Theo Quyết định số 399-QĐ/TU, ngày 26/10/2026 của Thành ủy Bắc Ninh về việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11, Đảng bộ phường Trí Quả có 19 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Huy Phương cùng các đồng chí lãnh đạo phường Trí Quả trân trọng trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên. Những tấm Huy hiệu được trao không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình cống hiến của mỗi cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường Trí Quả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Phương nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là minh chứng cho quá trình phấn đấu, rèn luyện, tấm lòng kiên trung và cống hiến bền bỉ của người đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và toàn Đảng bộ, Nhân dân địa phương.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu; luôn là điểm tựa tinh thần, là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.