Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Lý Hòa. Ảnh: CẨM TUYẾT

Nhà giáo Nhân dân Lý Hòa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp mở đường cho đổi mới ngành giáo dục và đào tạo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Nhân dân Lý Hòa. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến của Nhà giáo Nhân dân Lý Hòa đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.