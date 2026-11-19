Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng PGS-TS Hồ Thanh Phong (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Tại phường Phú Nhuận, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đoàn đến thăm Nhà giáo Nhân dân, PGS-TS Hồ Thanh Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM). Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân thăm hỏi, tặng hoa và quà chúc mừng PGS-TS Hồ Thanh Phong nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp, PGS-TS Hồ Thanh Phong, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực logistics, đã trao đổi với Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân về một số vấn đề ông đang nghiên cứu. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục chia sẻ những kết quả nghiên cứu có thể phục vụ sự phát triển của TPHCM và cho biết ông luôn sẵn sàng đóng góp chuyên môn khi thành phố cần.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ từ PGS-TS Hồ Thanh Phong. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trước khi về Trường ĐH Quốc tế năm 2007, PGS-TS Hồ Thanh Phong công tác tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), từng phụ trách Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Trên cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ông cùng tập thể nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển phòng thí nghiệm, thu hút giảng viên và nhà khoa học từ nước ngoài. Trong giai đoạn này, trường mở thêm các chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai kỳ thi kiểm tra năng lực riêng để tuyển sinh.

Năm 2017, PGS-TS Hồ Thanh Phong được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Sau khi nghỉ hưu tại Trường ĐH Quốc tế, ông tiếp tục công tác quản lý giáo dục, đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng từ tháng 10-2018.

Cùng buổi sáng, tại phường Đức Nhuận, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân và đoàn đến thăm, tặng hoa gia đình cố Nhà giáo Nhân dân, GS-TS Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp TPHCM, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM. Chuyến thăm là dịp tưởng nhớ những đóng góp của ông đối với giáo dục đại học và hoạt động khoa học của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (thứ 3 từ phải qua) cùng đoàn công tác tặng hoa và quà đến bà Vũ Thị Quy, phu nhân cố GS-TS Nguyễn Ngọc Giao (thứ 4 từ phải qua). Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

GS-TS Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu giảng dạy vật lý lý thuyết tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội từ năm 1962. Bên cạnh giảng dạy, nghiên cứu và quản lý đại học, ông viết nhiều sách phổ biến kiến thức về nguyên tử, vũ trụ. Năm 1987, ông tham gia thành lập Hội Vật lý TPHCM. Trên cương vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, ông tham gia nghiên cứu, tư vấn và phản biện một số dự án lớn của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (bìa phải) thăm hỏi bà Vũ Thị Quy, phu nhân cố GS-TS Nguyễn Ngọc Giao. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

GS-TS Nguyễn Ngọc Giao được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2002. Trước khi qua đời vào tháng 1-2019, ông trao hơn 1.500 tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, trong đó có bản thảo bài giảng, bản thảo sách và thư trao đổi với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.