Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định đồng chí Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thanh Nga và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí: Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; Nguyễn Võ Thanh Thảo, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban MTTQ TPHCM; Hồ Chí Cường, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ TPHCM.

Trong đó, đồng chí Trương Thanh Nga giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Võ Thanh Thảo giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh vai trò tham mưu, phối hợp của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM là rất quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Vì vậy, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM về công tác dân vận, công tác nắm tình hình, dự báo, phản biện những vấn đề từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Trương Thanh Nga và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, việc tham mưu phải chặt chẽ, sát thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao để cùng cả hệ thống chính trị thành phố thúc đẩy toàn bộ hoạt động của công tác dân vận và chính quyền đảm bảo thực hiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội TPHCM. Đồng thời, tập trung tham mưu về các quyết sách của Thành ủy TPHCM nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Giá trị của công tác tham mưu thể hiện qua các vấn đề được giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trong mọi mặt đời sống của người dân; người dân tin tưởng ủng hộ, tham gia góp sức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của TPHCM và người dân thụ hưởng quá trình phát triển của thành phố", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thanh Nga và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh công tác dân vận phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng Đảng và đảm bảo 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí lưu ý không xem nhẹ nội dung nào, phải triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nội dung.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình, tổ chức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; đề xuất ban hành các cơ chế vận hành thông suốt hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng giao thêm nhiều nội dung quan trọng khác liên quan công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể…

Đồng chí yêu cầu, cán bộ Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và kỷ luật, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao các quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM và quyết định công tác cán bộ. Ảnh: VĂN MINH

Ngay sau Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho cán bộ chủ chốt của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Đồng chí cũng quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gắn với việc thực hiện các nội dung của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng ngày, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM và quyết định công tác cán bộ. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiêm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.