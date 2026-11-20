Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, chúc mừng tập thể Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến hội đồng sư phạm nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của nhà trường trong công tác giảng dạy, học tập, cùng những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng tập thể Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhấn mạnh truyền thống "Tôn sư trọng đạo" và quan điểm "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", Phó Bí thư Thành ủy khẳng định đội ngũ nhà giáo chính là lực lượng cốt lõi để chất lượng giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực quốc gia phát triển. Tại ngôi trường mang đặc thù riêng, đồng chí mong muốn các thầy cô giáo luôn đoàn kết, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để "yêu nghề, giữ nghề, rèn nghề, phát triển nghề".

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu vận hành thông suốt. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng lực lượng vũ trang cần triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số học tập tốt, trở thành những công dân tốt, cải thiện cuộc sống và thay đổi cuộc đời bằng sự học.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các em học sinh.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của đồng chí Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo thành phố, thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, giúp mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Lãnh đạo xã Kim Long thăm, chúc mừng thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.