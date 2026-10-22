Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Sử dụng hiệu quả cơ sở dôi dư để nâng cao năng lực y tế

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Bố trí cơ sở dôi dư để di dời, mở rộng hoạt động

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phát triển nhiều chuyên khoa, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Trong định hướng phát triển, bệnh viện tiếp tục chú trọng các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất hiện hữu đang là một trong những trở ngại đối với việc mở rộng hoạt động.

Trước mắt, bệnh viện dự kiến triển khai xây dựng khối nhà mới quy mô khoảng 300 giường, dự kiến khởi công tháng 4-2027. Để thực hiện dự án, đơn vị phải di dời khoảng 30 phòng khám cùng một số khoa đang hoạt động tại khu vực xây dựng. Với khuôn viên hiện nay, bệnh viện gặp khó khăn trong việc bố trí địa điểm thay thế để vừa bàn giao mặt bằng, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát khu đất số 37, Phú Châu, phường Tam Bình (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

“Từ thực tế này, bệnh viện kiến nghị được tiếp tục sử dụng cơ sở số 14, đường Phú Châu với diện tích khoảng 4.400m². Đây là địa điểm thành phố đã giao cho bệnh viện sử dụng phục vụ công tác hậu cần trong giai đoạn phòng, chống dịch. Hiện cơ sở này được bố trí một số bộ phận chức năng, kho thuốc, vật tư y tế, khu vực lưu trữ hồ sơ và nơi đậu xe cứu thương”, TS-BS Vũ Trí Thanh thông tin.

Theo TS-BS Vũ Trí Thanh, việc tiếp tục sử dụng địa điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với phương án di dời các bộ phận, bảo đảm hoạt động trong thời gian thi công khối nhà mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện cũng kiến nghị tiếp tục xem xét phương án sử dụng khu đất của Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần (số 37, Phú Châu) sau khi đơn vị này được di dời nhằm mở rộng hạ tầng, bố trí các khu chức năng và phát triển chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh khi di dời, xây dựng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp phải được triển khai khẩn trương, tránh lãng phí, phát huy hiệu quả nguồn lực, trong đó ưu tiên phục vụ phát triển y tế. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả cơ sở dôi dư để nâng cao năng lực y tế, giảm tải bệnh viện, cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế và điều kiện điều trị của người bệnh; đồng thời mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe, gắn phát triển bệnh viện với nâng cao năng lực trạm y tế.

Ghi nhận nỗ lực phát triển chuyên môn, triển khai kỹ thuật mới của Bệnh viện Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc xem xét đầu tư, mở rộng bệnh viện phải dựa trên dữ liệu cụ thể. Ngành y tế cần phân tích quy mô dân số, số giường bệnh hiện có, mô hình bệnh tật và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực, bao gồm cả các địa bàn lân cận như phường Thuận An, Dĩ An... Đây là cơ sở để xác định nhu cầu đầu tư, bảo đảm các phương án đề xuất có căn cứ và đáp ứng yêu cầu thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế TPHCM về bố trí cơ sở dôi dư cho các cơ sở y tế (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, định hướng phát triển y tế tại khu vực Thủ Đức phải được đặt trong tổng thể mạng lưới y tế chuyên sâu của thành phố. Trước mắt, cần nghiên cứu nâng cấp, mở rộng các cơ sở hiện hữu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Về lâu dài, phải tính toán quỹ đất, quy mô và cơ cấu chuyên khoa phù hợp, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và định hướng phát triển của vùng.

“Việc đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn ngay từ đầu, dành không gian cho cây xanh, cảnh quan, môi trường và từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế” Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, cùng với mở rộng cơ sở vật chất, bệnh viện cần xác định rõ lợi thế chuyên môn, lựa chọn các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao, kỹ thuật mới để tập trung phát triển và phải đặt trong mối liên hệ với các bệnh viện khác trong khu vực, bảo đảm bổ sung cho nhau và đáp ứng những nhu cầu còn thiếu.

Bệnh viện cần quan tâm các lĩnh vực tim mạch, đột quỵ, sản, nhi; trong đó, chăm sóc sức khỏe phụ nữ cần được nhìn nhận toàn diện. Nghiên cứu phát triển y học cổ truyền, lão khoa, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Đồng thời, tăng cường kết nối bệnh viện với trạm y tế, ứng dụng dữ liệu trong quản trị và tổ chức hoạt động chuyên môn. "Năng lực của bệnh viện phải góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực y tế cơ sở, qua đó tăng khả năng chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa bàn", đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Đối với thủ tục đất đai, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, các đơn vị phải phối hợp rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý của từng phương án, thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu, không bỏ qua bất kỳ quy trình pháp lý nào. Đồng thời, cần xác định rõ mô hình đầu tư, tính toán nguồn lực và xây dựng phương án tài chính phù hợp. Quá trình bố trí cơ sở, di dời, xây dựng phải bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

“Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, kết hợp đào tạo, thu hút và giữ chân đội ngũ. Phát huy kinh nghiệm và nguồn lực hiện có, đơn vị cần cụ thể hóa định hướng phát triển thành những phương án, giải pháp khả thi. Hiệu quả cuối cùng của việc đầu tư phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ, điều kiện điều trị và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân” Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh