Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Phát triển địa phương gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Tân Hải trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân khu phố Phước Tấn trong năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh trong xây dựng và phát triển đất nước. Tinh thần đoàn kết cần được cụ thể bằng những việc làm thiết thực, lấy lợi ích và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả các phong trào, mô hình tại khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân; đồng thời đổi mới phương thức vận động, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Phước Tấn

Đối với các dự án trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, bảo đảm chỗ ở, việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng chí nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân dân phải được xây dựng trên cơ sở quyền và lợi ích chính đáng được tôn trọng, bảo đảm. Nhân dân vừa là chủ thể tham gia xây dựng, giám sát, vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND phường Tân Hải cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch thiết thực, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.