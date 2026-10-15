Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Làm dân vận phải lắng nghe những điều người dân còn băn khoăn

Ngày 15-10, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2026); thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026).

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn TPHCM.

Biết dựa vào dân, có trách nhiệm với dân

Tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM tặng cây xanh đến Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác dân vận góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy sức mạnh của nhân dân. Đây còn là dịp để nhắc nhở mỗi cán bộ làm công tác dân vận của Đảng phải giữ vững tấm lòng vì dân, biết dựa vào dân, có trách nhiệm với dân và càng phải nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Đề cập đến việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận khi phạm vi tham mưu rộng, yêu cầu cao, nhiều việc cần xử lý ngay.

Vì vậy, đồng chí lưu ý, khi có khó khăn phải báo cáo và đề xuất tháo gỡ, bảo đảm không làm gián đoạn nhiệm vụ. Cùng với đó, cán bộ được giao lĩnh vực nào phải nắm chắc lĩnh vực đó, theo dõi địa bàn nào phải biết người dân đang quan tâm điều gì, cơ sở đang vướng ở đâu. Nhận việc phải rõ yêu cầu, thời hạn, sản phẩm; chưa rõ thì hỏi, chưa biết thì học, gặp khó thì báo cáo sớm và đề xuất cách làm; không đợi nhắc mới thực hiện, không để gần hết hạn mới báo khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, làm dân vận phải lắng nghe, nhất là những điều người dân còn băn khoăn, chưa đồng thuận. Nghe cho hết ý, hỏi cho rõ việc, tìm hiểu cho đúng nguyên nhân; không vội giải thích khi chưa hiểu đầy đủ, không định kiến với người phản ánh.

Phong trào “Dân vận khéo” phải gắn với giải quyết việc cụ thể, có hiệu quả được người dân ghi nhận; giao việc cho cơ sở phải đi cùng hướng dẫn và hỗ trợ điều kiện thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị TPHCM chính là một cán bộ làm công tác dân vận một cách tích cực, hiệu quả.

Đối với chương trình, dự án tác động trực tiếp đến nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, phải tham mưu thực hiện dân vận ngay từ khâu chuẩn bị; công khai thông tin, lắng nghe, đối thoại, quan tâm quyền lợi, nơi ở và sinh kế của người dân. Sau đối thoại phải rõ ai giải quyết, khi nào hoàn thành, ai trả lời dân; không dùng vận động thay cho trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

Đồng chí Trương Thanh Nga báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đảng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau, tận tụy, bản lĩnh và kinh nghiệm tham mưu của cán bộ làm công tác dân vận. Đồng thời phát huy khả năng tập hợp, vận động, gắn bó với đoàn viên, hội viên, nhân dân và đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM.

Phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến của thanh niên

Đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của hội trong suốt thời gian qua.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Hội cần tiếp tục đa dạng hóa phương thức tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm và cộng đồng thanh niên, cả trong đời sống thực và trên không gian số; đồng thời mở rộng, kết nối và hỗ trợ các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện, cộng đồng khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu khoa học và những mạng lưới do thanh niên hình thành.

Đoàn công tác tặng cây xanh đến Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Mọi chương trình hoạt động, công trình và phần việc của thanh niên phải được triển khai có chiều sâu về nội dung, rộng khắp về thành phần, sôi nổi về khí thế; đồng thời đảm bảo chiều sâu về ý nghĩa chính trị và giá trị nhân văn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện và khát vọng cống hiến, tập hợp các tầng lớp thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.