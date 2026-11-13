Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Gắn thi đua với chăm lo cuộc sống người dân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh cho 2 khu phố Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, ban điều hành, ban công tác Mặt trận, đoàn thể và nhân dân khu phố Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 trong thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí đề nghị địa phương cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" bằng những việc làm thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước cần gắn với việc xây dựng địa phương vững mạnh, cải thiện môi trường, cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cộng đồng cùng cam kết, chung sức không để trẻ em bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ thế hệ trẻ trước ma túy, tệ nạn xã hội; đồng thời chủ động phòng ngừa tội phạm tại khu dân cư với phương châm an ninh, an toàn, an sinh và an dân.

Người dân tham gia trải nghiệm ở các gian hàng ẩm thực tại ngày hội

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, sự chung sức, đồng lòng của người dân, cùng vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân là nguồn lực quan trọng để xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Hai khu phố hiện có 4.613 hộ dân với 10.573 nhân khẩu. Trong năm 2026, các địa phương đã vận động và trao tặng 450 phần quà, tổng trị giá 135 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Gắn kết yêu thương và các mạnh thường quân duy trì hỗ trợ thường xuyên cho những hộ khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Mô hình “Ngày thứ Bảy văn minh” được duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động như vệ sinh đường phố, tháo gỡ quảng cáo sai quy định và chăm sóc tuyến đường hoa.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 10 phần quà của TPHCM đến các hộ chính sách và hộ dân tiêu biểu. Địa phương cũng tặng nhiều phần quà cho người dân, trong đó có 6 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, xe đạp và kinh phí an sinh xã hội cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến dự Lễ ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc Người cao tuổi tại cộng đồng”. Mô hình này được thành lập tại 3 địa điểm, gồm: Phòng khám đa khoa Thuận Thảo - Khu phố Mỹ Phước 1; Trạm Y tế phường Bến Cát - Khu phố Lai Khê; Điểm Y tế phường - Khu phố Tân Hưng. Các điểm này có nhiệm vụ tổ chức theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng phù hợp và thực hiện những hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo phường Bến Cát tặng quà cho người cao tuổi

Tại lễ ra mắt, phường Bến Cát đã trao tặng 10 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.