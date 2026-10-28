Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm với 79 bác sĩ về hỗ trợ 37 trạm y tế (Ảnh: AN BÌNH)

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

79 bác sĩ về hỗ trợ 37 trạm y tế

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình gắn kết bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030 hướng đến nâng cao năng lực y tế cơ sở, chuyển từ khám chữa bệnh thụ động sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục.

Theo đó, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ có bệnh viện đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, quản trị và kết nối với các bệnh viện chuyên khoa khi cần thiết. Trong đợt đầu, 79 bác sĩ từ 39 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực được luân phiên đến 37 trạm y tế thiếu nhân lực, bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ. Ngoài khám chữa bệnh, các bác sĩ còn có nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ, quản lý bệnh mạn tính và kết nối hội chẩn, chuyển tuyến.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại chương trình (Ảnh: AN BÌNH)

“Bệnh viện đến để trạm y tế làm được, không phải để làm thay trạm. Hiệu quả chương trình không đo bằng số lượt bác sĩ luân phiên hay số lớp tập huấn, mà bằng năng lực chuyên môn được nâng lên, số người bệnh được quản lý và niềm tin của người dân đối với trạm y tế. Thành công của bác sĩ luân phiên chính là những kỹ thuật, công việc mà trạm y tế có thể tự thực hiện sau khi bác sĩ trở về bệnh viện”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Đại diện 79 bác sĩ tham gia luân phiên đợt 1, ThS-BS Lê Văn Dương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, với gần 10 năm công tác tại bệnh viện, rất mong muốn vận dụng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ khám chữa bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh tại cộng đồng.

ThS-BS Lê Văn Dương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ cảm xúc khi luân phiên về trạm y tế

“Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với nhân viên trạm y tế, chính quyền địa phương, đồng thời duy trì kết nối với bệnh viện tuyến trên để kịp thời hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và chuyển tuyến khi cần thiết. Mục tiêu không chỉ là chăm sóc tốt sức khỏe người dân mà còn nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế, củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở”, ThS-BS Lê Văn Dương chia sẻ.

Chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Y tế TPHCM, các bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ trong việc triển khai chương trình. Đây không chỉ là hoạt động bổ sung nhân lực cho tuyến y tế cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, chỉ sau một tháng tiếp nhận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Sở Y tế TPHCM đã khẩn trương khảo sát nhu cầu nhân lực, đánh giá sơ bộ mô hình bệnh tật tại từng địa phương, phối hợp với các bệnh viện để bố trí bác sĩ có chuyên môn phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại chương trình

"Việc triển khai chương trình tại 37 trạm y tế đang thiếu bác sĩ cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành. Đặc biệt, trong số 79 bác sĩ tham gia đợt luân phiên lần này, gần một nửa có trình độ chuyên khoa 2. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo, Thạnh An và các cơ sở y tế khu vực, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, việc tăng cường bác sĩ có chuyên môn sâu đã giúp xử trí kịp thời nhiều trường hợp bệnh khó, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

"Củng cố y tế cơ sở phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài của toàn ngành y tế TPHCM" Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, ngành y tế cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe người dân liên tục, lâu dài. Trạm y tế phải thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, là nơi đầu tiên tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn và tổ chức chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Mục tiêu đặt ra là mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn, gần hơn và liên tục hơn; không để khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại hay địa giới hành chính trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu chương trình luân phiên bác sĩ phải gắn chặt với hoạt động kết nối, đồng hành giữa bệnh viện tuyến trên và trạm y tế, theo phương châm "Lấy trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện tuyến trên làm nền tảng và nhân viên y tế luân phiên làm trụ cột".

Trong đó, bác sĩ luân phiên không chỉ trực tiếp khám, chữa bệnh mà còn đóng vai trò cầu nối chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế tại chỗ. Việc tăng cường nhân lực phải bảo đảm tính liên tục, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn và không làm thay chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế.

Các y bác sĩ sẵn sàng luân phiên về trạm y tế (Ảnh: AN BÌNH)

Đối với 37 xã, phường tiếp nhận bác sĩ trong đợt này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị khẩn trương thành lập các tổ chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng; khai thác hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử để đánh giá mô hình bệnh tật, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Trên cơ sở dữ liệu sức khỏe và đặc điểm bệnh tật từng địa bàn, ngành y tế cần tiếp tục đánh giá nhu cầu chuyên khoa để điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp sau mỗi đợt luân phiên. Đồng thời, từng bước phát triển mô hình y học gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, nâng cao hiệu quả y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc nâng cao năng lực y tế cơ sở phải đặt trong tổng thể định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố theo mô hình đa trung tâm, đa tầng, đa cực, gắn với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ bác sĩ luân phiên và thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác lâu dài tại tuyến cơ sở.

Đại diện các bệnh viện và đại diện các địa phương chụp hình lưu niệm với các bác sĩ luân phiên về trạm y tế (Ảnh: BÌNH AN)

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, chính quyền của 168 xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các bệnh viện trong triển khai chương trình kết nối, nâng cao năng lực trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Các địa phương phải quan tâm bố trí điều kiện làm việc, nơi ở và các điều kiện thiết yếu để đội ngũ bác sĩ yên tâm công tác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tin tưởng, chủ động sử dụng dịch vụ y tế tại cơ sở.

Đối với các bệnh viện tham gia chương trình, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của bác sĩ luân phiên, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Đồng thời, thành phố mong muốn các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành và các bệnh viện Trung ương trên địa bàn cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Đây không chỉ là việc bổ sung nhân lực cho tuyến dưới mà còn là nền tảng để xây dựng hệ thống y tế công bằng, toàn diện, giúp mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống" Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh