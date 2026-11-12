Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Đầu tư cho y tế phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhu cầu khám chữa bệnh vượt xa công suất thiết kế

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, cho biết bệnh viện hiện có 200 giường kế hoạch, 17 khoa, phòng với 388 nhân sự, trong đó có 97 bác sĩ, 61 bác sĩ có trình độ sau đại học.

Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Năm 2022, bệnh viện tiếp nhận gần 250.000 lượt khám ngoại trú; năm 2026 dự kiến đạt hơn 417.000 lượt, tăng 53,2% so với năm 2023. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.600-1.700 lượt khám, trong đó 93,6% là người bệnh có bảo hiểm y tế. Số lượt điều trị nội trú cũng tăng liên tục, dự kiến đạt hơn 12.000 lượt trong năm 2026.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng không còn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Công trình giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng năm 2018, thiết kế ban đầu phục vụ 100 giường bệnh và khoảng 400 lượt khám/ngày. Đến nay, quy mô giường bệnh đã tăng gấp đôi, trong khi lượt khám thực tế cao gấp 4-5 lần công suất thiết kế. Dự báo năm 2027, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.900 lượt khám/ngày và năm 2028 có thể lên đến 2.200 lượt/ngày.

TS-BS Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, báo cáo tại buổi làm việc

“Tình trạng quá tải kéo dài khiến nhiều khu vực chức năng trở nên chật hẹp, một số hạng mục xuống cấp, thiếu mặt bằng để phát triển các chuyên khoa và triển khai kỹ thuật mới. Đây là điểm nghẽn lớn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển bệnh viện trong thời gian tới”, TS-BS Nguyễn Thế Vũ thông tin.

Theo định hướng đến năm 2030, bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa hạng I của khu vực Nam Sài Gòn, quy mô 300 giường bệnh, tiếp nhận bình quân từ 2.000 lượt khám/ngày trở lên; phát triển các chuyên khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Để thực hiện mục tiêu này, bệnh viện đang chờ triển khai 2 dự án đầu tư, gồm dự án xây dựng, cải tạo bệnh viện giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng và dự án nâng cấp bệnh viện giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 929 tỷ đồng. Cả hai dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Bệnh viện kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, xem xét sớm giao bệnh viện tiếp quản phần đất của Trạm Y tế phường Tân Mỹ (thuộc Trung tâm Y tế quận 7 trước đây) để mở rộng không gian khám chữa bệnh trong thời gian chờ triển khai các dự án.

Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá, thời gian qua, hạ tầng giáo dục trên địa bàn đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, số lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú và phẫu thuật tăng qua các năm, cho thấy năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, từng bước củng cố niềm tin của người dân. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, bệnh viện đã chủ động hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế tại 4 phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận và Phú Thuận, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát khu đất Trạm Y tế phường Tân Mỹ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, địa bàn có quy mô dân số đông, nhu cầu khám chữa bệnh lớn. Vì vậy, bệnh viện cần xác định các chuyên khoa mũi nhọn dựa trên mô hình bệnh tật, nhu cầu thực tế và lợi thế của hệ thống y tế công lập. Trong đó, cần nghiên cứu ưu tiên phát triển nhi khoa, chấn thương chỉnh hình, cấp cứu và điều trị đột quỵ, những lĩnh vực mà năng lực đáp ứng tại khu vực còn hạn chế.

Cùng với đó, bệnh viện phải chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, thảm họa và các tình huống y tế khẩn cấp.

“Bệnh viện nâng cao quyết tâm, phấn đấu đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I vào năm 2028, thay vì mục tiêu dự kiến năm 2030, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đây không chỉ là mục tiêu nâng hạng mà quan trọng hơn là nâng cao thực chất năng lực khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn và khả năng phục vụ người dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thống nhất chủ trương nghiên cứu sắp xếp, sử dụng hiệu quả quỹ đất để mở rộng bệnh viện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ các thủ tục về quy hoạch, đất đai, tài sản công và đầu tư xây dựng.

“Dù đã có định hướng về chủ trương, tất cả các công việc liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, quy hoạch, đầu tư xây dựng, điều chuyển cơ sở nhà đất và bố trí nguồn vốn đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Không được vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua hoặc làm thiếu bất kỳ quy trình nào”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tổng thể sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ, bố trí lại công năng giữa bệnh viện và trạm y tế.

Sở Tài chính phối hợp rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, tổng mức đầu tư và nguồn vốn; trong đó nghiên cứu phương án chuyển hình thức đầu tư giai đoạn 2 của bệnh viện từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công theo quy định.

Đảng ủy, UBND phường Tân Mỹ phối hợp với bệnh viện và các cơ quan liên quan triển khai phương án sắp xếp cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, việc mở rộng không gian, phát triển chuyên khoa, nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị, gắn kết với hệ thống y tế cơ sở cần được triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện phương án và thủ tục theo thẩm quyền.

“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Bệnh viện Nguyễn Thị Thập trở thành cơ sở y tế công lập đa khoa có năng lực chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam thành phố và các địa bàn lân cận”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện cần phát huy giá trị lịch sử, truyền thống gắn với tên gọi của nữ cán bộ cách mạng tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Bệnh viện cần tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động chăm sóc người bệnh, xây dựng môi trường y tế thân thiện, từng bước hình thành bản sắc riêng, xứng đáng với tên gọi của bệnh viện.

“Quan điểm xuyên suốt của thành phố là đầu tư cho y tế phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chúng ta phải tận dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có; đồng thời có tầm nhìn phát triển dài hạn, phù hợp với tốc độ gia tăng dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng khu vực”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.