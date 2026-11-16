Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của TPHCM

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến tập thể sư phạm Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên cố vấn nhà trường; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường; đại diện lãnh đạo các phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vun trồng không gian xanh, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Tại Vườn cây Đại đoàn kết trong khuôn viên trường, các đại biểu cùng vun đất, tưới nước, trồng cây. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và PGS-TS Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU, cùng đại diện các phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận thực hiện nghi thức ra mắt vườn cây.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (thứ 5 từ phải qua) và PGS-TS Trần Trọng Đạo, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, đồng chí Hoàng Thị Khánh cùng đại diện lãnh đạo các phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận thực hiện nghi thức ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, góp phần phát triển mảng xanh và xây dựng môi trường giáo dục bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự tham gia, hưởng ứng của nhà trường đối với hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường; nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát triển các vườn cây trong gia tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện chất lượng môi trường sống của thành phố.

Theo đại diện nhà trường, Vườn cây Đại đoàn kết thể hiện sự gắn kết giữa trường, chính quyền địa phương và cộng đồng, đồng thời kết nối hoạt động “trồng cây” với sự nghiệp “trồng người”. Đặt trong không gian đại học, công trình góp phần giáo dục sinh viên về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, sinh viên TDTU tại Vườn cây Đại đoàn kết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhà trường sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ vườn cây, gắn việc duy trì cảnh quan với xây dựng môi trường học đường xanh, thân thiện; vận động viên chức, người lao động và sinh viên cùng tham gia gìn giữ không gian chung, phát huy giá trị công trình sau lễ ra mắt.

Gắn đào tạo, nghiên cứu với những bài toán của thành phố

PGS-TS Trần Trọng Đạo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU, phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi gặp mặt cán bộ, giảng viên, PGS-TS Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU cho biết, qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường được kế thừa những nền tảng quý báu do các thế hệ lãnh đạo, giảng viên vun đắp. Tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến tập thể sư phạm Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện các đơn vị trao đổi về chăm lo đời sống người học, viên chức, người lao động; tổ chức thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp. Đại diện Khoa Dược cho biết, việc chuẩn bị chuyên môn, đầu tư cơ sở thực hành và hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động giúp sinh viên tiếp cận công việc thực tế, mở rộng cơ hội việc làm.

ThS Đặng Thị Kim Ánh - Trưởng phòng Công tác sinh viên TDTU, phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở lĩnh vực phục vụ cộng đồng, nhà trường đã phối hợp với một số địa phương giải quyết các bài toán thực tiễn, kết nối chuyên gia trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chuyển đổi số. Các ý kiến mong muốn thành phố và các phường tăng cường đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đưa hoạt động đào tạo, nghiên cứu sát hơn với nhu cầu xã hội.

Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập TDTU, phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ôn lại những khó khăn từ buổi đầu thành lập, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm bày tỏ kỳ vọng trường tiếp tục phát triển; đề nghị quan tâm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, đất đai và các vấn đề tồn đọng, tạo điều kiện để đội ngũ phát huy năng lực.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao vai trò của trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho TPHCM. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí chúc đội ngũ nhà giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục đổi mới chính mình, sáng tạo và tạo ra những giá trị mới trong giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị nhà trường đặt mục tiêu hằng năm nâng cao các chỉ số chất lượng, tiếp tục đáp ứng những chuẩn mực quốc tế. Quá trình phát triển của trường cần gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của thành phố.

Nhấn mạnh đào tạo phải gắn với thị trường, đồng chí đề nghị trường nghiên cứu sâu nhu cầu nhân lực, thị trường lao động và quan hệ lao động để xây dựng giải pháp phù hợp; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và tham gia các nhiệm vụ theo đặt hàng của địa phương.

Trong đó, cần quan tâm những lĩnh vực tạo động lực phát triển mới như kinh tế số, vi mạch bán dẫn, logistics, công nghệ sinh học, y tế chất lượng cao và công nghiệp văn hóa. Nhà trường cũng cần mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của giáo dục trong đối ngoại nhân dân, kết nối đối tác và nguồn lực cho những chương trình hợp tác thiết thực tại TPHCM.

“Chúng ta phải nghiên cứu sâu sắc về thị trường lao động và quan hệ lao động để đề xuất những giải pháp về đào tạo, kiến nghị với các địa phương hỗ trợ nhà trường tham gia đóng góp ở góc độ khoa học và đào tạo”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Với sinh viên, hoạt động tình nguyện cần gắn với nghề nghiệp, học thuật, tạo ra sản phẩm cụ thể cho địa phương. Trải nghiệm phục vụ cộng đồng giúp người học rèn luyện kỹ năng, phát huy tính năng động, sáng tạo và thích ứng tốt hơn với thị trường lao động. Đồng chí kỳ vọng mỗi giảng viên, sinh viên đều tự hào khi giới thiệu mình là thành viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, để “khi bước ra khỏi khuôn viên nhà trường, đi đến đâu cũng tự hào: Tôi là giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng, cháu là sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể sư phạm TDTU. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp thu các ý kiến, PGS-TS Trần Trọng Đạo khẳng định nhà trường sẽ cụ thể hóa những nội dung được gợi mở bằng chương trình, hoạt động thiết thực, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.