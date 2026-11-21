Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng cây xanh cho Khu phố 31. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Sáng 21-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 31, phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự.

Báo cáo tại ngày hội, ông Hồ Sỹ Thuận, Trưởng Khu phố 31, cho biết khu phố duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95%; các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, không xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép hoặc điểm nóng về an ninh trật tự. Người dân và các mạnh thường quân đã đóng góp hơn 80 triệu đồng để chăm lo học bổng, thiếu nhi, gia đình chính sách khó khăn; vận động hơn 40 triệu đồng ủng hộ các quỹ.

Người dân Khu phố 31 tham gia hoạt động chọn áo dài tại ngày hội. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, TPHCM đang hướng tới xây dựng các khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và người dân lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp nhu cầu cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể và tinh thần tự quản của người dân.

Theo đồng chí, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận khu phố phải sâu sát cơ sở, nắm tình hình, lắng nghe và phối hợp giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân về đời sống, sinh kế, giao thông, môi trường, an ninh và an sinh xã hội.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, tôn trọng nhân dân, cầu thị tiếp thu ý kiến. Người dân tích cực góp ý, giám sát, tham gia việc chung theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Người dân Khu phố 31 tham gia đánh cờ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu địa phương tiếp thu ý kiến tại ngày hội, rà soát những việc còn tồn đọng; chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phường, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những việc vượt thẩm quyền.

“Mỗi kiến nghị phải có người chịu trách nhiệm chính, có thời hạn giải quyết và thông tin kết quả đến bà con. Việc nào chưa giải quyết được phải giải thích rõ nguyên nhân, hướng xử lý; không để người dân phải đi lại nhiều lần, kiến nghị nhiều lần”, đồng chí Đặng Minh Thông nêu rõ.

Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tập hợp ý kiến, giám sát việc giải quyết và thông tin kết quả đến người dân. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần lựa chọn việc làm thiết thực, phát huy những mô hình hiệu quả, tránh hình thức; mỗi đoàn thể có phần việc cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân; khu phố phát huy vai trò người có uy tín, người cao tuổi, gia đình tiêu biểu trong hòa giải các mâu thuẫn nhỏ. Người dân tích cực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng ngừa tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng các đại biểu tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên Nguyễn Tư Nghiêm, Khu phố 31. Ảnh: CHÍ LỘC

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phải gắn với những việc làm cụ thể, có thể duy trì lâu dài, để văn hóa hiện diện trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong những ngày lễ hội.

Với phương châm “Mỗi gia đình một việc tốt - Mỗi tháng một việc chung - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng chí đề nghị mỗi gia đình tự nguyện đăng ký một việc có ích; hàng tháng, người dân cùng lựa chọn việc chung như chăm sóc đường hoa, giữ gìn môi trường, hỗ trợ gia đình khó khăn, giúp nhau làm ăn hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao...

Dịp này, 5 cá nhân tiêu biểu của Khu phố 31, phường Bình Trưng được tuyên dương “Gương người tốt, việc tốt”.