Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Tổ chức thực hiện theo phương châm '6 rõ', đánh giá cán bộ qua KPI

Chiều 24-9, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo, xã Bàu Bàng thu ngân sách 9 tháng ước gần 750 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công hơn 130 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Xã đã kết nạp 22 đảng viên, vượt chỉ tiêu năm.

Tại xã Trừ Văn Thố, thu ngân sách 9 tháng ước gần 430 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công gần 72 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Việc tổ chức thực hiện phải theo phương châm “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá cán bộ trên hệ thống KPI.

Đồng chí yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc khó, việc tồn đọng, nội dung nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay. Từng cơ quan, đơn vị phải theo việc đến cùng, bảo đảm làm thật, kết quả thật, số liệu thật, không báo cáo chung chung, việc đã rõ phải tổ chức thực hiện ngay. Từ nay đến 30-9, các địa phương phải hoàn thành bảng theo dõi chỉ tiêu, nhiệm vụ; đến tháng 11-2026 phải xử lý dứt điểm các điểm nghẽn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi làm việc

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu các xã tiếp tục phát triển đảng viên, đoàn viên; rà soát, chuẩn bị nguồn cho năm 2027 và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Các địa phương phải rà soát từng dự án, xác định rõ khối lượng còn lại, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí lưu ý, các sở, ngành phải phân công cán bộ phụ trách địa bàn, không trả lời chung chung, không để địa phương kiến nghị nhiều lần một vụ việc. Các địa phương phải chủ động đeo bám, làm việc chặt chẽ với sở, ngành, không chờ đợi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu 2 xã tăng cường vận động người dân khám sức khỏe miễn phí, bố trí thời gian phù hợp cho công nhân, lao động, người cao tuổi; cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe điện tử, tiêm chủng, bảo hiểm y tế.