Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dự Lễ khai giảng tại Học viện Cán bộ TPHCM

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; cùng lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố và 744 tân sinh viên khoá 11.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao lẵng hoa Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng lễ khai giảng. Ảnh: VĂN MINH

Năm 2026-2027, học viện tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả và duy trì các mục tiêu của trường chính trị chuẩn mức 1; chuẩn bị các điều kiện cho chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục; đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu đạt trường chính trị chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Nguyễn Văn Y chúc mừng thủ khoa, á khoa. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, gửi lời chúc mừng 744 tân sinh viên khoá 11, đồng thời khẳng định đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Các tân sinh viên hãy nghĩ về một tương lai xa hơn, hoạch định những mục tiêu của riêng mình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng thầy cô Học viện Cán bộ TPHCM dự lễ khai giảng. Ảnh: VĂN MINH

PGS-TS Nguyễn Văn Y gửi gắm, trong suốt thời gian học tập sắp tới và trong cuộc sống sau này, các tân sinh viên phải chủ động tạo nên những giá trị mới, tự tin theo đuổi đam mê, không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn và trải nghiệm để học hỏi...

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở gặp mặt các tân sinh viên ngành Chính trị học ngay sau lễ khai giảng. Ảnh: VĂN MINH

Đối với học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, việc học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Các học viên sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa học và vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn ở đơn vị.

Trong buổi lễ khai giảng, Học viện Cán bộ TPHCM tiếp nhận bảng tượng trưng và trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ Quỹ học bổng "Đồng hành cùng sinh viên Học viện"; tuyên dương các sinh viên đạt kết quả học tập tốt trong năm học 2025-2026 và tuyên dương thủ khoa, á khoa đầu vào năm học 2026-2027.