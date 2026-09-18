Phó Bí thư Thành ủy Thái Bảo làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Bình

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Dự hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các sở, ngành của thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Bình Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Bình Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: Đảng ủy phường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó tập trung ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đến tháng 9-2026, Đảng bộ phường thực hiện công tác kết nạp đảng viên đạt gần 90%; thu cân đối ngân sách địa phương đạt 82%; nước sạch đạt 98,5% (chỉ tiêu đề ra 88%); tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế và chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt 100%; bảo hiểm y tế đạt 95,6%; giáo dục duy trì 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia...

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Long Bình đang gặp một số khó khăn. Trong đó, phường đang thiếu biên chế; chưa có cán bộ, công chức chuyên môn sâu về xây dựng, đầu tư công, tài chính... do đó một số nhiệm vụ của phường thực hiện còn chậm.

Toàn phường đang thiếu 112 giáo viên và khối Đảng, MTTQ, chính quyền cũng đang thiếu nhân sự. Các khu phố sau sáp nhập địa bàn rộng, dân cư đông, có khu phố đi từ đầu đến cuối khu phố dài 10km, trung bình từ 15 ngàn dân/khu phố, gây áp lực lớn đối với công tác quản lý, nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, lãnh đạo phường kiến nghị Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố sớm kiện toàn một số chức danh lãnh đạo, có cơ chế tuyển công chức, hướng dẫn xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trước những vấn đề đang đặt ra của phường Long Bình, các ý kiến trong đoàn công tác của thành phố đề nghị phường quan tâm công tác nội chính, giải ngân vốn đầu tư công...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị: Phường rà soát những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp để phải có giải pháp quyết liệt thực hiện cho được theo tinh thần 6 rõ. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công, khám sức khỏe miễn phí toàn dân, công tác phát triển đảng viên mới, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo nhấn mạnh: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra cho phường, điều quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ của phường cơ bản đáp ứng được những nhiệm vụ trước mắt nhưng về lâu dài, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị thì đội ngũ cán bộ xã, phường phải nỗ lực nhiều hơn. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đánh giá lại đội ngũ cán bộ, bố trí ở từng vị trí công tác phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của phường. Mỗi cán bộ, đảng viên của phường, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phường phải nắm chắc địa bàn. Cán bộ, công chức thiếu chuyên môn, kiến thức, kỹ năng ở lĩnh vực nào thì chủ động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Trong công tác đánh giá cán bộ phải đúng thực chất, công tâm, khách quan, đánh giá trên cơ sở kết quả sản phẩm cụ thể.

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GRDP 11%, thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng. Từng đơn vị, địa phương trong toàn thành phố, trong đó có phường Long Bình tập trung lãnh đạo để đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố. Những chức danh cán bộ, quản lý của phường còn thiếu, đồng chí Thái Bảo đề nghị phường có báo cáo về Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu Thành ủy sớm kiện toàn...