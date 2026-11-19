Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác thăm, trò chuyện với cô giáo Vũ Thị Phương. Ảnh: Thanh Hải

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác đã đến thăm cô giáo Vũ Thị Phương, giáo viên Thể dục Trường THCS Ba Đình, phường Ba Đình và thầy giáo Phạm Kiên Trung, Phó Khoa Điện tự động hóa, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Đây là hai nhà giáo có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với những trở ngại trong cuộc sống và sức khỏe. Tuy nhiên, bằng nghị lực và tinh thần trách nhiệm, các thầy, cô vẫn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, duy trì công việc, tận tâm với hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chia sẻ những khó khăn mà các thầy, cô đang gặp phải. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dù bản thân còn nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng cô giáo Vũ Thị Phương nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn các thầy, cô tiếp tục giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người. Những phần quà được trao tặng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo, nhất là những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; qua đó kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để các thầy, cô vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác thăm, trò chuyện với thầy giáo Phạm Kiên Trung. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu hai nhà trường nơi các thầy, cô đang công tác tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, giúp các nhà giáo có thêm điều kiện vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc chuyên môn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng thầy giáo Phạm Kiên Trung nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Ảnh: Thanh Hải

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, sự tri ân và trách nhiệm của thành phố Hà Nội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn, giúp các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng, vững tin và tiếp tục gắn bó với nghề.