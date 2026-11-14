Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phú Thượng

Cùng dự ngày hội có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Thanh Hải

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố Nam Thăng Long 4 đạt được trong năm 2026.

Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao nét riêng của khu dân cư với khoảng 20% cư dân là người nước ngoài đến từ 72 quốc gia cùng sinh sống tại khu đô thị Ciputra. Dù đa dạng về văn hóa, quốc tịch và tôn giáo, cộng đồng dân cư vẫn duy trì sự đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hải

Trong năm qua, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại tổ dân phố được triển khai sâu rộng. Các chi hội, đoàn thể tích cực vận động ủng hộ các quỹ, trong đó Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 220 triệu đồng; đồng thời tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo.

Song song đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, với 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đáng chú ý, các hoạt động cộng đồng được tổ chức phù hợp với đặc thù khu dân cư có đông người nước ngoài sinh sống. Những dịp lễ, Tết, Giáng sinh, Trung thu được tổ chức chu đáo, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết giữa cư dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Qua đó, tinh thần đoàn kết không chỉ được thể hiện trong các phong trào thi đua mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư đa văn hóa.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quà biểu dương các gia đình tiêu biểu tại tổ dân phố Nam Thăng Long 4, phường Phú Thượng. Ảnh: Thanh Hải

Ghi nhận những đóng góp đó, tại ngày hội, lãnh đạo thành phố và phường đã biểu dương, trao quà cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong xây dựng cộng đồng.