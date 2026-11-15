Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Tây Phương

Về dự và chung vui với cán bộ, nhân dân thôn Hương Ngải 1 có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng...

Chương trình văn nghệ của thôn Hương Ngải 1 chào mừng ngày hội. Ảnh: Thanh Hải

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm thành lập MTTQ Việt Nam và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hương Ngải 1 cho biết, thôn Hương Ngải 1 có tổng diện tích tự nhiên 291,7ha, quy tụ 21 dòng họ với 1.634 hộ và 5.812 nhân khẩu, trong đó có 173 hộ chính sách. Thôn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu với các di tích xếp hạng cấp tỉnh cùng 2 đạo sắc phong cổ của dòng họ Liêu và dòng họ Nguyễn Đăng được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Hương Ngải 1. Ảnh: Thanh Hải

Năm 2026, thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ và nhân dân thôn Hương Ngải 1 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận cao và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Trong phát triển kinh tế, thôn có 20 hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, 128 hộ được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Các mô hình trang trại, sản xuất nhà gỗ, đồ mộc, đồ gia dụng tiếp tục tạo việc làm ổn định cho người lao động, năng suất lúa ước đạt 60,5 tạ/ha.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Hương Ngải 1. Ảnh: Thanh Hải

Tổng nguồn quỹ hỗ trợ hội viên của các chi hội (Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ, Nông dân) đạt trên 803 triệu đồng, giúp 20 lượt hội viên vay vốn. Đến nay, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 52 hộ cận nghèo và 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, y tế và an sinh xã hội đạt nhiều thành tích ấn tượng, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”. Công tác khuyến học được chú trọng với việc tặng quà, sách vở cho 427 học sinh có thành tích học tập và khen thưởng 35 học sinh thi đỗ đại học...

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Thanh Hải

Nhân dân trong thôn đã vận động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện được trên 136,5 triệu đồng, đồng thời tổ chức 19 đợt tổng vệ sinh môi trường với 450 lượt người tham gia, đóng góp 200 ngày công. An ninh trật tự được giữ vững thông qua 12 mô hình tự quản và hòa giải thành công 13 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở.

Năm 2027, thôn Hương Ngải 1 xác định tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và tham gia các công việc chung của cộng đồng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; góp phần xây dựng xã Tây Phương ngày càng phát triển, văn minh.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng khu dân cư

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hương Ngải 1, xã Tây Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân địa phương đạt được trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hải

Trong điều kiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức ở cơ sở và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhân dân thôn Hương Ngải 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đáng chú ý, toàn thôn không còn hộ nghèo; công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo người cao tuổi, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Nhân dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quà cho đại diện các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Thanh Hải

Nhấn mạnh Tây Phương là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có nhiều di tích và làng nghề đặc sắc, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, đồng thuận, thực hiện công khai, minh bạch các công việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân.

Cùng với đó, địa phương cần chú trọng bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, gìn giữ nghề truyền thống, giáo dục lịch sử quê hương cho thế hệ trẻ, quan tâm phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống tinh thần. Tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ 52 hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Thanh Hải

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Phương tiếp tục phát huy vai trò tự quản, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc. Những việc như là giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh đều cần có sự tham gia chủ động của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương trao quà cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hải

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu của thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Phương trích Quỹ “Vì người nghèo” trao tặng 12 suất quà cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thôn Hương Ngải 1 cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 7 gia đình và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026.