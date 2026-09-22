Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân chính thức nhận nhiệm vụ tại TPHCM

Chiều 22/9, tại hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9 (mở rộng), Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật Thương mại, cử nhân Luật Quốc tế.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Công Thương từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bí thư Thành ủy TPHCM hiện nay là ông Trần Lưu Quang. Các Phó Bí thư Thành ủy gồm các ông Lê Quốc Phong (Phó Bí thư thường trực), Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP), Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP), Đặng Minh Thông, Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Văn Thị Bạch Tuyết.