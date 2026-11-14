Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Giang

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm 2026 và đề xuất giải pháp xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Thôn Tam Giang có 1.259 hộ dân, được tổ chức thành 22 tổ đoàn kết. Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực vận động người dân đồng thuận triển khai các dự án trọng điểm đi qua địa bàn; tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đại diện thôn Tam Giang đánh trống khai hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận thôn phát huy vai trò trong chuyển đổi số tại khu dân cư; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, hỗ trợ sản xuất và đời sống người dân.

Các quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa và phòng chống thiên tai của thôn vận động hơn 54,3 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Thôn đã đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng biểu dương những kết quả thôn Tam Giang đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu xã Núi Thành và thôn Tam Giang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cùng với việc giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp thấm sâu vào đời sống hằng ngày.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trở thành điểm tựa vững chắc để người dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 5 từ phải qua) tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn Tam Giang. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 10 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Xã Núi Thành công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa trên địa bàn thôn Tam Giang; khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Thôn Tam Giang huy động hơn 110 suất quà để trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.