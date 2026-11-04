Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng tiếp xúc cử tri xã Tân Quan, phường Minh Hưng

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đã thông báo đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026; dự kiến những nội dung chính thuộc chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan liên quan trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026…

Các đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố tiếp xúc cử tri xã Tân Quan. Ảnh: Văn Truyên

Tham gia buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Quan và phường Minh Hưng đã phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị đến các đại biểu HĐND thành phố liên quan đến nhiều lĩnh vực dân sinh, trong đó có: Đầu tư thực hiện các dự án nâng cấp hệ thống giao thông ở địa phương; huy động nguồn lực tổ chức hoạt động an sinh xã hội nhằm trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; triển khai chính sách hỗ trợ nông dân trong đầu tư sản xuất công nghệ cao, tìm đầu ra cho nông sản; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Quan. Ảnh: Văn Truyên

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu trả lời trực tiếp tại hội nghị.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Anh Tuấn thông báo đến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026 của thành phố tại buổi tiếp xúc cử tri phường Minh Hưng. Ảnh: Văn Truyên

Một số kiến nghị ngoài thẩm quyền, đại biểu HĐND thành phố ghi nhận và tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan, đơn vị, ban, ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết thỏa đáng cho cử tri.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng cảm ơn cử tri đã tích cực nêu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Minh Hưng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố và đề nghị các sở, ngành liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham mưu, giải quyết cho người dân; đồng thời bày tỏ mong muốn nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của thành phố.