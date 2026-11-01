Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại khu phố 1, phường Trảng Dài

Người dân khu phố 1, phường Trảng Dài chào đón Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Ảnh: Văn Truyên

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 Ngô Thị Thúy Hồi, sau sắp xếp, khu phố có 105 tổ nhân dân với trên 36,7 ngàn người.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Truyên

Năm 2026, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được củng cố. Có 98,9% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, khu phố tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa. Công tác chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Vai trò tự quản và trách nhiệm cộng đồng được phát huy thông qua việc phối hợp hòa giải thành công 5 trường hợp tranh chấp đất đai và kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý 9 trường hợp xây dựng trái phép. Hơn 98% người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 110 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, khu phố vận động được 270 triệu đồng để nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước. Công tác chăm lo an sinh xã hội được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực với 370 suất quà được trao cho hộ khó khăn, 186 trường hợp chính sách có công được chăm lo, trao 847 phần quà khen thưởng học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh vượt khó…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng các gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu phố 1, phường Trảng Dài. Ảnh: Văn Truyên

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, khu phố 1 đã kết hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; khen thưởng những nhân tố tích cực; tặng quà động viên người khó khăn; phát động thi đua năm 2027…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng tặng quà chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến tập thể nhân dân khu phố 1, phường Trảng Dài. Ảnh: Văn Truyên

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng tặng hoa, quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến tập thể nhân dân khu phố 1 và những gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Hằng, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vai trò là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nay được kết hợp trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, vì vậy không đơn thuần là dịp tổng kết phong trào, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà quan trọng hơn là dịp để mỗi người dân cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình đoàn kết, sự gắn bó cộng đồng; để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và cùng nhân dân giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Trảng Dài, Ban Công tác Mặt trận, Ban điều hành khu phố 1 cùng các chi hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng sự đồng thuận và gắn bó trong cộng đồng dân cư. Phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong đời sống để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở. Tập trung xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại khu phố 1, phường Trảng Dài. Ảnh: Văn Truyên

Người dân tham gia trò chơi đập niêu tại ngày hội. Ảnh: Văn Truyên

Ban Công tác Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận của người dân. Tiếp tục gắn các hoạt động tại khu dân cư với đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”…