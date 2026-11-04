Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng dự Lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Quan

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình ở xã Tân Quan. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Quan.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà động viên các gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết ở xã Tân Quan. Ảnh: Văn Truyên

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quan Bùi Thị Thanh Xuân, thông qua sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã Tân Quan đã thực hiện khảo sát và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Điểu Mơ, Vũ Công Hùng, Thị Thủy, Đặng Thị Hồng, Thị Ben, Điểu Nam. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo do thành phố phân bổ. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, mỗi gia đình sẽ chủ động đóng góp thêm để hoàn thiện căn nhà.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đại biểu và những gia đình được hỗ trợ xây nhà cùng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở. Ảnh: Văn Truyên

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các gia đình; cùng bà con khởi công xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện địa phương động viên gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở tại xã Tân Quan. Ảnh: Văn Truyên

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng động viên bà con cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống, quan tâm chăm lo cho con em học tập… nhằm xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.