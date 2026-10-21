Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thúc tiến độ 3 dự án giao thông

Ngày 21/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã đi kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ); Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đạt khối lượng thi công cơ bản đạt 38%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội kiến nghị UBND phường Tây Mỗ phối hợp với để hoàn thành công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10/2026.

Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng. Đến nay, tổng diện tích thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thi công cho dự án là 49,4%. Toàn bộ mặt bằng đã bàn giao và đang được nhà thầu khẩn trương thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 10,7km, với thiết kế 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành hai bên. Dự án có tổng mức đầu tư 5.601 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Thực địa tại dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh các công trình giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của Thủ đô, đặc biệt là tạo thuận lợi cho nhân dân trong khu vực đi lại thuận tiện khi hoàn thành.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với dự án nâng cấp đường 70, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu rà soát kỹ từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các cơ chế, chính sách theo quy định. Các địa phương cần quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; giải ngân kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng, không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5, ông Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo các xã, phường nơi có dự án đi qua cần khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Chủ đầu tư tập trung thi công các đoạn đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo tiến độ các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối của Thủ đô trong thời gian tới.