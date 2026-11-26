Ngày 26/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thu gom nước thải

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết: gói thầu số 49 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8km cống thu gom dọc sông Lừ, gồm hai tuyến cống khoan kích, các tuyến cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải. Đến nay, gói thầu đạt khoảng 55% khối lượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đoàn kiểm tra tại công trình giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại sông Lừ (phường Định Công).

Nhà thầu đã tăng cường thiết bị, tổ chức thi công 3 ca để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm.

Đối với sông Tô Lịch, hệ thống cống bao thuộc Dự án Yên Xá đã hoàn thành. Từ tháng 8/2025, nước thải tại 245 họng xả dọc tuyến được thu gom về nhà máy, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3. Hiện nhà máy xử lý trung bình khoảng 228.700m³/ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế. Tuy nhiên, tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông. Ban Quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại những vị trí vượt khả năng thu gom của hệ thống.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đặt đủ 4 tổ bơm, đưa nước bổ cập vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5m³/giây. Tại kênh hở đầu ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, các đơn vị đang thống nhất phương án đấu nối nhằm tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, dự kiến triển khai trong tháng 12/2026.

Đối với dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tuyến cảnh quan dài khoảng 14km, đi qua 12 phường. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng và dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12/2026.

Hoàn thành hai đập dâng bổ sung trước Tết Nguyên đán

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm dù hệ thống cống bao thuộc Dự án Yên Xá đã hoàn thành. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách nước mưa, nước thải; rà soát hệ thống cống dọc hai bờ sông, đấu nối toàn bộ các nguồn xả vào hệ thống thu gom để xử lý.

Ông Nguyễn Trọng Đông kiểm tra khu vực triển khai giếng 7.1 gói thầu số 2 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại sông Tô Lịch.

Đối với những vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, yêu cầu đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt. Tại vị trí bổ cập nước cho sông Tô Lịch, các đơn vị phải đẩy nhanh thi công đấu nối, tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, kiểm soát dòng chảy, không để xảy ra tình trạng nước chảy ngược.

Đối với việc điều tiết dòng chảy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu nâng mức đập điều tiết ngay trong đêm 26/11; đồng thời vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến, duy trì mực nước ổn định.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trước Tết Nguyên đán, bịt kín các họng xả hở dọc tuyến. Trong mùa khô, các đơn vị cần phối hợp với địa phương thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ nhằm giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở.

Kiểm tra tại giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49, trên sông Lừ, khu vực phường Định Công, đoàn công tác ghi nhận một bên đã được đấu nối, bên còn lại chưa thi công cống và cửa xả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành hạng mục này chậm nhất ngày 30/4/2027. Lưu ý, khi xây dựng phương án nâng mực nước sông, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn tuyến, tính toán kỹ khả năng thoát nước, không để nước tràn ngược vào hệ thống cống và cửa xả nước thải, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành công trình.