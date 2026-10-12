Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 3 từ trái sang) thăm, tặng hoa và quà chúc mừng Công ty CP Cảng Quốc tế HATECO APM Terminals Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Thăm Công ty CP Cảng quốc tế HATECO APM Terminals Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao năng lực và quyết tâm của nhà đầu tư trong việc tham gia triển khai dự án Bến cảng Liên Chiểu - công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với Đà Nẵng và cả nước.

Đồng thời nhấn mạnh, dự án được định hướng phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận những tàu trọng tải lớn nhất thế giới. Thành phố cam kết kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan để liên danh phấn đấu hoàn thành, sớm đưa vào khai thác bến cảng.

Đoàn công tác thành phố tặng hoa, quà chúc mừng Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam. Ảnh: T.CÔNG

Đến thăm Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong hơn 30 năm qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá đây là đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách của thành phố; mong muốn doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và khẳng định vị thế thương hiệu tại khu vực miền Trung.

Đoàn công tác tặng hoa, quà cho đại diện Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: T.CÔNG

Tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh), Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cảm ơn doanh nghiệp đã gắn bó, đồng hành với thành phố suốt 21 năm qua, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu giá trị cao và giải quyết nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận sự đóng góp của Daiwa Việt Nam cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế thành phố; đồng thời giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp làm đầu mối theo dõi, hỗ trợ để công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động các đơn vị; đồng thời khẳng định thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng.