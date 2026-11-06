Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Xuân Trướng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Xuân Trướng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Đảng ủy phường Hội An Tây, phường Hòa Khánh cùng gia đình ông Đặng Xuân Trướng.

Đảng viên Đặng Xuân Trướng sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Chơn Tâm 4 (Đảng bộ phường Hòa Khánh). Ông Đặng Xuân Trướng (quê tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên), ban đầu hoạt động phong trào thanh thiếu niên, dạy bình dân học vụ.

Sau đó gia nhập dân quân tự vệ, bộ đội địa phương trong kháng chiến chống Pháp rồi thoát ly. Ông Đặng Xuân Trướng nghỉ hưu năm 1985, đến năm 1998 chuyển về địa phương sinh sống đến nay.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ trái qua) cùng đại biểu lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng đảng viên Đặng Xuân Trướng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Gửi lời chúc mừng và tri ân đến đảng viên Đặng Xuân Trướng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chúc ông Đặng Xuân Trướng sống vui, sống khỏe; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi; mong muốn đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.