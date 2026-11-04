Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh trao hỗ trợ 2 gia đình bị cháy tàu cá

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị trao quà hỗ trợ người dân có tàu cá bị cháy. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi lời chia sẻ, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định tư tưởng, khắc phục hậu quả và sớm đưa tàu cá trở lại hoạt động.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy các tàu cá, Ban vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã họp, thống nhất hỗ trợ 60 triệu đồng đối với tàu ĐNa-90863 TS bị cháy rụi hoàn toàn cabin và 30 triệu đồng đối với tàu ĐNa-91292 TS bị cháy một phần cabin.

Lãnh đạo 2 phường An Hải và Sơn Trà trao quà hỗ trợ 2 hộ dân có tàu cá bị cháy. Ảnh: TRỌNG HUY

Dịp này, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động thành phố, Nghiệp đoàn nghề cá thành phố, 2 phường An Hải và Sơn Trà cũng trao hỗ trợ cho 2 gia đình, lao động đi bạn trên tàu; đồng thời tư vấn, hướng dẫn các chủ tàu tiếp cận nguồn vốn vay để khắc phục thiệt hại.

Trước đó, khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3/11, 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ ở khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thì xảy ra cháy.

Đại diện Nghiệp đoàn nghề cá thành phố trao quà hỗ trợ các lao động đi bạn trên tàu bị cháy. Ảnh: TRỌNG HUY

Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến thiết bị năng lượng mặt trời trên tàu ĐNa-90863 TS. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.