Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu tới thăm Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thăm Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường (phường Hòa Cường), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường nhân mùa hiến chương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 9 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bày tỏ niềm vui và phấn khởi với diện mạo khang trang, hiện đại của ngôi trường công lập có 92 lớp với hơn 3.200 học sinh của 2 cấp học, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao những thành tích nổi bật nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bày tỏ mong muốn thời gian đến, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương và đại diện phụ huynh học sinh để kịp thời trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển toàn diện của học sinh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đội ngũ lãnh đạo Hệ thống giáo dục Sky - Line. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thăm, chúc mừng Hệ thống giáo dục Sky - Line (phường Hòa Cường), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao những đóng góp của hệ thống trong phát triển giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện và chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT.

Đặc biệt, hệ thống đã quan tâm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ và văn hóa hội nhập, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, thành phố luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô hoạt động phù hợp.

Qua đó, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.