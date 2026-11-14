Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Tân An

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương.

Tổ dân phố Tân An hiện có 464 hộ với hơn 1.800 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại, dịch vụ, lao động tại các doanh nghiệp và một số ngành nghề khác, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Tân An. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Thời gian qua, khu dân cư chú trọng công tác an sinh xã hội, thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, thăm hỏi, động viên và vận động nguồn lực hỗ trợ các hộ khó khăn, trường hợp đột xuất; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, gắn với xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” tại đường Phan Thành Tài; mô hình “Nhà nhà có áo phao” trao tặng áo phao cho đội xung kích và các hộ khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (thứ 5, bên trái sang) trao hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân An đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, đánh giá cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; công tác khuyến học, khuyến tài; chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố đề nghị cán bộ và nhân dân Tân An nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc; duy trì, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Mỗi gia đình, người dân cần phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đề nghị phường Điện Bàn tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các khu dân cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để những mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng.

Phường Điện Bàn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: thảo luận, đề xuất giải pháp xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; công bố quyết định công nhận Tổ trưởng tổ dân phố.

Bên cạnh đó, tổ chức đồng diễn dưỡng sinh, cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương; phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khen thưởng 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; thành phố và địa phương tặng 65 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.