Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tiếp tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy tại buổi tiếp. Ảnh: TRỌNG HUY

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng bà Lý Vy Vy chính thức nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng. Đồng thời, mong muốn bà tiếp tục là cầu nối vững chắc đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giới thiệu về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất trên nền tảng khuôn khổ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương của Trung Quốc về các mô hình phát huy quyền làm chủ của người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, đề nghị Tổng Lãnh sự tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như trao đổi học sinh, sinh viên; tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm giới thiệu về văn hóa, con người, ngôn ngữ nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chụp hình lưu niệm với đoàn công tác Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp, bà Lý Vy Vy vui mừng được trở lại Đà Nẵng trên cương vị công tác mới, chúc mừng sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Bà Lý Vy Vy cho biết sẽ phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ công tác tốt giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng như các địa phương của hai nước.

Bà Lý Vy Vy đề nghị hai bên nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong chỉ đạo các mối quan hệ hợp tác trên mọi mặt công tác; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao vị trí, vai trò của cán bộ nữ, phát huy vai trò đại diện cho đầu mối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận các cấp.