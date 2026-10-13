Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thăm, chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 8 từ phải qua) cùng đoàn công tác chúc mừng Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Đoàn đến thăm Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), Công ty CP Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) tại phường Hải Vân và Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ tại phường Cẩm Lệ.

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc cùng các kiến nghị liên quan.

Theo Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), doanh nghiệp có quy mô 40ha, doanh thu năm 2025 đạt gần 5.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động.

Mục tiêu đến năm 2030, theo định hướng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, doanh nghiệp phấn đấu đạt mức doanh thu xấp xỉ 8.500 - 8.600 tỷ đồng...

Tại Công ty CP Sài Gòn - Đà Nẵng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn được thành lập ngày 3/8/2005, doanh nghiệp hiện đầu tư 4 khu đô thị với tổng diện tích quy hoạch 128,40ha và 2 khu công nghiệp (thu hút gần 850 triệu USD vốn FDI cùng khoảng 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước); đóng góp ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty kiến nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu chức năng số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ2) và Cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Công ty CP Sài Gòn - Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Đối với Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, ước tính 9 tháng đầu năm 2026 đạt doanh thu 4.659 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ), lợi nhuận ước đạt 375 tỷ đồng (tăng 13%), nộp ngân sách 108 tỷ đồng (tăng 7%).

Trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, các doanh nghiệp xác định tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển bền vững; đồng thời mong muốn thành phố cùng các sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của thành phố; bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 8 từ trái qua) cùng đoàn công tác chúc mừng Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ảnh: VINH ANH

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,31% và thu ngân sách nhà nước đạt hơn 72.000 tỷ đồng.

Thành phố kỳ vọng các dự án lớn như Khu thương mại tự do, Cảng biển Liên Chiểu và các dự án hạ tầng khác sẽ tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời đề nghị, trong quá trình hoạt động, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp cần chủ động trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng hoặc gửi văn bản để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, đảm bảo guồng máy sản xuất vận hành thông suốt và hiệu quả.