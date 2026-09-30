Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát các điểm di tích nhằm mở hướng khai thác văn hóa

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát hệ thống giao thông tại khu vực cụm di tích Hổ Quyền - Điện Voi Ré.

Điểm khảo sát đầu tiên là cụm di tích Hổ Quyền - Điện Voi Ré, quần thể gắn với hoạt động đấu trường voi - hổ dưới triều Nguyễn và có giá trị trong hệ thống di sản văn hóa Huế.

Tại đây, đoàn khảo sát nghe Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan báo cáo, thuyết minh về hiện trạng di tích, các hạng mục liên quan và những nội dung có thể nghiên cứu để tổ chức khai thác. Các thành viên đoàn trao đổi về phương án phát huy giá trị từng điểm di tích trong mối liên kết chung của quần thể.

Định hướng được đặt ra là khai thác không chỉ dừng ở tham quan mà cần gắn với câu chuyện lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa điểm. Qua đó, mỗi di tích có thể trở thành một điểm trong hành trình trải nghiệm, tạo sự liên kết thay vì khai thác riêng lẻ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa tại di tích Hổ Quyền.

Tiếp đó, đoàn khảo sát Cung An Định - công trình tiêu biểu của giai đoạn cuối triều Nguyễn, mang dấu ấn giao thoa giữa kiến trúc truyền thống và ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây.

Tại đây, đoàn tập trung xem xét hiện trạng không gian, khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa và phương án khai thác gắn với bảo tồn. Việc phát huy giá trị Cung An Định được đặt trong hướng mở rộng thêm các điểm đến, sản phẩm văn hóa ngoài khu vực Đại Nội.

Tại khu vực Đại Nội, đoàn khảo sát theo lộ trình qua Phủ Nội Vụ, Vườn Cơ Hạ, Duyệt Thị Đường, Vườn Thiệu Phương, Nhật Thành Lâu, Thái Bình Lâu, Điện Kiến Trung, Cung Trường Sanh và Cung Diên Thọ.

Đoàn cũng trải nghiệm hành trình kết hợp xe sightseeing và thuyền điện, kết nối khu vực Đại Nội với sông Hương qua các tuyến Ngự Hà, Đông Ba. Đây là cơ sở để khảo sát khả năng hình thành thêm các tuyến tham quan, kết nối không gian di tích với cảnh quan sông nước và các khu vực lân cận.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát tại Cung An Định.

Với hệ thống công trình, cảnh quan và không gian văn hóa phong phú, khu vực Đại Nội được nghiên cứu theo hướng khai thác thêm những điểm có giá trị nhưng chưa được phát huy tương xứng. Qua đó, mở rộng không gian trải nghiệm, đồng thời giảm sự tập trung vào một số điểm tham quan quen thuộc.

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ hiện trạng và tiềm năng của từng di tích, nhất là những không gian có giá trị nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, việc khai thác phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn, giữ gìn các giá trị gốc và đặc trưng của từng di tích. Các đơn vị nghiên cứu theo hướng xác định rõ thế mạnh, câu chuyện văn hóa và khả năng tổ chức hoạt động tại từng địa điểm; đồng thời tính toán sự kết nối để hình thành các tuyến, cụm trải nghiệm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa hệ thống công trình, cảnh quan và không gian văn hóa ở khu vực Đại Nội.

Đối với khu vực Đại Nội, cần tiếp tục nghiên cứu khai thác hiệu quả hơn các không gian, công trình có giá trị trong quần thể, qua đó mở rộng phạm vi trải nghiệm cho du khách. Việc tổ chức khai thác phải được tính toán đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, giao thông nội bộ, thuyết minh và các dịch vụ đi kèm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án và đề xuất cụ thể đối với từng địa điểm trên cơ sở kết quả khảo sát.

Trong đó, cần xác định rõ những nội dung có thể triển khai ngay, hạng mục cần đầu tư và lộ trình thực hiện, bảo đảm các giá trị di sản được phát huy hiệu quả, góp phần hình thành thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Huế.