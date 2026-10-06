Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng 2 con số

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chia sẻ về những kết quả đạt được, cách thức điều hành tăng trưởng và các giải pháp để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, hướng tới duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út. Ảnh: Xuân Phú - Đặng Hùng

* Kính thưa Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út, sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và không gian kinh tế rộng lớn hơn. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng trưởng 10,01%, riêng quý III tăng 10,21%. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả này và những giải pháp điều hành nào đã giúp Đồng Nai đạt được kết quả như trên?

- Có thể nói tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 của thành phố Đồng Nai là mức tăng trưởng khá tích cực, đạt 10,01%. Trong đó, khu vực 1 (nông lâm nghiệp và thủy sản) tăng gần 5%, khu vực 2 (công nghiệp - xây dựng) tăng hơn 12%, khu vực 3 (dịch vụ) đạt gần 9%. Nổi bật nhất trong cấu trúc tăng trưởng của Đồng Nai là khu vực 2 (công nghiệp - xây dựng) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với mức tăng trưởng trên 12%.

Không chỉ dựa vào sản xuất công nghiệp, nền kinh tế Đồng Nai có sự đóng góp đáng kể từ khu vực nông lâm nghiệp; khu vực thương mại và dịch vụ.

Những chuyển động này cho thấy tăng trưởng của Đồng Nai được hình thành từ sự kết hợp giữa nông lâm nghiệp; công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, đầu tư, thương mại và dịch vụ thay vì chỉ phụ thuộc vào một động lực đơn lẻ; trong đó công nghiệp và xây dựng giữ vai trò động lực chính.

Để đạt được kết quả như trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo rất sát sao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, cùng sự điều hành của UBND thành phố tạo nên một guồng quay hành chính thông suốt "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp chính là chìa khóa tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" về mặt thủ tục và mặt bằng đầu tư, qua đó khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành dự kiến chính thức đi vào vận hành vào tháng 12 tới. Ảnh: Công Nghĩa

* Bên cạnh các yếu tố thuận lợi về hạ tầng và vị trí chiến lược, công tác lãnh đạo, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tác động như thế nào đến kết quả tăng trưởng của Đồng Nai, thưa đồng chí?

- Thành phố Đồng Nai xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030. Thành phố quyết tâm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt với phương châm: làm hết việc chứ không hết giờ. Lãnh đạo, các sở, ngành và địa phương sẵn sàng làm việc bất kể ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành công việc.

Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nằm ngay cửa ngõ Sân bay quốc tế Long Thành với nhiều lợi thế đang thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Đối với các dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư, chúng tôi quyết liệt rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Có những nhiệm vụ được tập trung xử lý ngay trong ngày, thậm chí theo giờ. Chúng tôi hiểu rằng, dự án được đưa vào hoạt động càng sớm thì doanh nghiệp càng tiết kiệm được thời gian, chi phí, sớm tạo ra sản phẩm, việc làm và đóng góp vào tăng trưởng, nguồn thu ngân sách của thành phố. Và chúng tôi cũng xác định, điều hành tăng trưởng không chỉ theo dõi các con số mà phải trực tiếp gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, thủ tục đầu tư, xây dựng…; đồng thời đẩy nhanh tiến độ của các dự án và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động. Qua đó, chúng ta sẽ chuyển được nguồn lực thành năng lực sản xuất, tạo ra tăng trưởng thực chất cho thành phố và tạo nguồn thu cho ngân sách.

* Để đạt tăng trưởng cao cho năm 2026 và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 cũng như những năm tiếp theo, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?

- Với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Thành ủy, UBND thành phố tập trung điều hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, bao gồm:

Lĩnh vực công nghiệp: tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy công suất hiện có, hỗ trợ mở rộng sản xuất, đơn hàng và thị trường xuất khẩu.

Cảng Phước An - một trong những cực tăng trưởng tiềm năng của thành phố Đồng Nai.

Đối với thương mại, dịch vụ và logistics, thành phố sẽ tiếp tục kích cầu tiêu dùng, phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đồng thời khai thác tốt hơn lợi thế về vị trí, hệ thống giao thông và Cảng hàng không quốc tế Long Thành để phát triển logistics, kết nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và xây dựng để đưa nguồn lực vào nền kinh tế.

Để duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, quan điểm của thành phố là không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào các động lực tăng trưởng truyền thống, mà phải từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Đây cũng là định hướng rất rõ trong Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết xác định mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đồng thời phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!