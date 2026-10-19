Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội và dấu ấn trong đổi mới hoạt động dân cử Thủ đô

Từ nền tảng chuyên môn đến trọng trách của cơ quan dân cử

Trong bộ máy quản lý nhà nước, mỗi vị trí công tác đặt ra những yêu cầu riêng về năng lực, trách nhiệm và khả năng xử lý các vấn đề thực tiễn. Với bà Phùng Thị Hồng Hà, hành trình công tác qua lĩnh vực tài chính, quản lý địa phương và hoạt động dân cử là quá trình tích lũy kinh nghiệm trước khi đảm nhiệm trọng trách đứng đầu HĐND TP. Hà Nội.

Sinh năm 1971, quê tại xã Ứng Hòa, Hà Nội, bà có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính – ngân hàng. Trước khi công tác tại HĐND thành phố, bà từng đảm nhiệm các vị trí trong ngành tài chính, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, sau đó lần lượt giữ cương vị Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031

Ngày 28/3/2026, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố, đồng thời là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trọng trách này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong bối cảnh Thủ đô triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về thể chế, quản trị và phát triển đô thị. Bên cạnh điều hành các kỳ họp, người đứng đầu HĐND thành phố còn có trách nhiệm cùng tập thể cơ quan bảo đảm các quyết nghị đúng thẩm quyền, có tính khả thi và được giám sát trong quá trình thực hiện.

Khi quyết sách phải được đo bằng hiệu quả thực tế

Giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm ở thời điểm ban hành mà còn được thể hiện qua khả năng tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và mang lại hiệu quả trong đời sống.

Ngày 2/6/2026, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, các đại biểu thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết liên quan đến triển khai Luật Thủ đô năm 2026. Đây là dấu mốc cho thấy khối lượng công việc đặt ra đối với cơ quan dân cử trong quá trình cụ thể hóa các quy định pháp luật và định hướng phát triển của thành phố.

Việc xây dựng, ban hành các chính sách đòi hỏi sự thận trọng, bảo đảm căn cứ pháp lý, tính thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành và khả năng tổ chức thực hiện. Đối với những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, việc xác định rõ đối tượng áp dụng, trình tự thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan có ý nghĩa quan trọng.

Cùng với chức năng quyết nghị, hoạt động giám sát của HĐND góp phần theo dõi việc thực hiện nghị quyết, phát hiện những bất cập và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. Khi chính sách đi vào thực tiễn, những vấn đề phát sinh cần được xem xét kịp thời, bảo đảm trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Với vai trò Chủ tịch HĐND thành phố, bà Phùng Thị Hồng Hà cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban và đại biểu thành phố thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan dân cử. Hiệu quả điều hành vì thế không chỉ được đánh giá qua tiến độ công việc mà còn ở chất lượng quyết nghị, tính thực chất của hoạt động giám sát và kết quả thực hiện các chính sách.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031

Từ kiến nghị của cử tri đến trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người dân

Ngày 16/6/2026, bà Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri tại các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng trước kỳ họp thường lệ giữa năm.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, giao thông và các dự án dân sinh, bà Phùng Thị Hồng Hà đã đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ lộ trình thực hiện những quy hoạch, dự án được người dân quan tâm; tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Thực tiễn cho thấy, một kiến nghị chỉ thực sự được giải quyết khi cơ quan có thẩm quyền xác định rõ căn cứ pháp lý, xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan và đưa ra phương án xử lý đúng trình tự, quy định. Đối với các vấn đề đất đai, quy hoạch và xây dựng, yêu cầu công khai, minh bạch càng cần được coi trọng, tránh tình trạng hướng dẫn thiếu thống nhất hoặc kéo dài thời gian giải quyết mà không làm rõ nguyên nhân.

Hiệu quả giám sát không thể chỉ đo bằng số lượng kiến nghị được tiếp nhận, chuyển đến cơ quan chức năng, mà cần được nhìn nhận qua kết quả xử lý thực tế, tính rõ ràng của căn cứ giải quyết và mức độ đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân.

Đối với HĐND, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri là một phương thức theo dõi trách nhiệm thực thi chính sách, phát hiện bất cập và kiến nghị khắc phục. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu cơ quan dân cử: không chỉ lắng nghe mà còn thúc đẩy việc theo dõi, giám sát trong phạm vi thẩm quyền, để tiếng nói của cử tri được phản ánh vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đổi mới hoạt động dân cử, nâng cao năng lực giám sát

Cùng với hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc thực hiện chính sách, chuyển đổi số mở ra những phương thức mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Bà Phùng Thị Hồng Hà chủ trì phiên họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Ngày 16/4/2026, bà Phùng Thị Hồng Hà chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp, bà nhấn mạnh chuyển đổi số không phải là chạy theo phong trào mà phải trở thành công cụ nâng cao năng lực giám sát, phát huy vai trò của đại biểu và tăng cường tương tác với cử tri. Bà cũng yêu cầu hoạt động giám sát cần dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì chỉ dựa vào các báo cáo trên giấy.

Định hướng này cho thấy đổi mới không đơn thuần là đưa phần mềm vào quy trình làm việc. Công nghệ cần hỗ trợ đại biểu tiếp cận thông tin nhanh hơn, hệ thống hóa quy định pháp luật, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị và đánh giá quá trình thực hiện chính sách.

Để phát huy hiệu quả, dữ liệu phải bảo đảm chất lượng, có khả năng kết nối và được cập nhật kịp thời. Chuyển đổi số vì thế cần gắn với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và chất lượng phục vụ nhân dân.

Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quyết nghị, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Trong bối cảnh Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển quan trọng, cơ quan dân cử đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm giải trình và theo sát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, dấu ấn của một nữ lãnh đạo như bà Phùng Thị Hồng Hà cần được nhìn nhận qua hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng hoạt động dân cử và những kết quả thiết thực đối với sự phát triển của Thủ đô, cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.