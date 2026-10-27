Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh làm việc với phường Tự Lạn

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tự Lạn xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung, trong đó có đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10/2026 trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh dự hội nghị tại phường Tự Lạn.

Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất; hoạt động hỗ trợ công nghiệp thuộc thẩm quyền UBND phường được tập trung triển khai, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu công nghiệp Thượng Lan - Minh Đức - Ngọc Thiện. Triển khai thu thập hồ sơ, tài liệu, rà soát chủ sử dụng để làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất Khu công nghiệp Hòa Yên.

Công tác thu ngân sách nhà nước được quan tâm chỉ đạo, các nguồn thu được rà soát, khai thác hiệu quả, tổng thu 10 tháng đạt gần 590 tỷ đồng. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Tập trung thực hiện đầu tư công, tích cực hoàn thiện các hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân địa phương…

Về các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; giải quyết đơn thư đã tiếp nhận. Tiếp tục thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công thành phố giao. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Thượng Lan - Minh Đức - Ngọc Thiện giai đoạn 1.

Đồng chí Trần Đỗ Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tự Lạn phát biểu ý kiến.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt, đồng thời phân tích nguyên nhân. Nổi lên là tiến độ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai chưa bảo đảm yêu cầu. Việc vận động người dân sử dụng nước sạch còn thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỷ lệ còn thấp, lúng túng trong chỉ đạo.

Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn chưa ổn định, để xảy ra một số vụ việc về trộm cắp tài sản…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận kết quả phường Tự Lạn đạt được. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, HĐND, UBND phường quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm.

Qua trao đổi, nắm bắt thực tế, đồng chí đề nghị địa phương rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể người thực hiện, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả công việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu đô thị Tự Lạn số 02.

Định hướng phát triển lâu dài, đồng chí nhấn mạnh phường Tự Lạn chủ động chuẩn bị các điều kiện để phát huy lợi thế địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, nhất là khi nhiều khu công nghiệp được xây dựng mới, các cụm công nghiệp hiện có tiếp tục mở rộng.

Phường cần rút kinh nghiệm từ những bất cập tại các địa phương khác, có giải pháp đồng bộ về hạ tầng điện, giao thông, đô thị; quan tâm xử lý vấn đề nước sạch, rác thải, vệ sinh môi trường, quy hoạch cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái; bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng chí yêu cầu phường tập trung thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thường xuyên kiểm điểm tiến độ và xác định rõ trách nhiệm.

Trong giải ngân vốn đầu tư công, phường tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là công trình giao thông, đê điều, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn công tác đã thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu đô thị Tự Lạn số 02.