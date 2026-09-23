Phó Bí thư Thanh Hóa chỉ đạo xử lý việc trường ngập, gần 2.000 học sinh phải nghỉ học

Ngày 23/9, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong (áo xanh ở giữa) cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập lụt.

Tại đây, ông Phong yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương xây dựng phương án đưa học sinh trở lại học, không để tình trạng nghỉ học kéo dài.

"Trước mắt, ngành giáo dục, chính quyền xã và các trường vận động phụ huynh, bố trí phương án phù hợp để học sinh tiếp tục học tập. Trường hợp chưa thể khắc phục ngập úng tại trường, địa phương nghiên cứu tổ chức học tạm tại các điểm trường khác, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên", ông Phong chỉ đạo.

Đối với tình trạng ngập úng kéo dài, ông Phong yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án xử lý tiêu thoát nước khu vực này vào danh sách công trình cấp bách để sớm bố trí nguồn lực triển khai.

Cảnh ngập lụt tại Trường THCS Đồng Tiến.

Về lâu dài, tỉnh cần tính toán quy hoạch tổng thể hệ thống tiêu thoát nước cho xã Đồng Tiến và các khu vực lân cận; rà soát các dự án, tuyến đường có nguy cơ cản trở dòng chảy để có giải pháp phù hợp.

Đoàn công tác cũng kiểm tra trạm bơm tiêu úng trên địa bàn xã Đồng Tiến, khảo sát cơ sở vật chất và đánh giá khả năng tiêu thoát nước.

Cảnh ngập lụt khiến gần 2.000 học sinh chưa thể đến trường.

Làm việc với chính quyền địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xã Đồng Tiến chủ động kiểm tra, duy tu hệ thống tiêu thoát nước, quản lý ao hồ, khơi thông dòng chảy và tăng cường vệ sinh môi trường, không để đến khi xảy ra mưa lũ mới xử lý.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng nước lũ ngập sâu tại các điểm trường chính của Trường THCS Đồng Tiến, Trường Tiểu học Đồng Tiến và Trường Mầm non Đồng Tiến, khiến gần 2.000 học sinh phải nghỉ học nhiều ngày.

Theo lãnh đạo địa phương, đến ngày 23/9, học sinh trên địa bàn đã phải nghỉ học ngày thứ 7 do ngập lụt. Nếu nước tiếp tục rút chậm, gần 2.000 học sinh sẽ phải tiếp tục nghỉ học.

Đại diện các trường cho biết, tình trạng ngập sâu, kéo dài đã xảy ra nhiều năm qua. Dự kiến, phải đến tuần sau nước mới có thể rút hết, khi đó học sinh mới trở lại trường.