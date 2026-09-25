Phó Bí thư Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến: Báo chí cần giữ vững giá trị cốt lõi trong không gian phát triển mới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới

Theo ông Vũ Quyết Tiến, đây là dịp để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia cùng trao đổi về những vấn đề lớn đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Diễn đàn cũng giúp Quảng Ninh lắng nghe những góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn từ các đại biểu để phục vụ quá trình lãnh đạo, quản lý và phát triển địa phương.

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới

Đề cập chặng đường phát triển của địa phương, ông Vũ Quyết Tiến cho rằng, việc thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

“Những bước đi lớn đòi hỏi tầm nhìn, quyết tâm và trách nhiệm cao hơn”, ông Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mô hình thành phố mới không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà phải tạo chuyển biến về chất trong tư duy phát triển, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Ông Vũ Quyết Tiến phát biểu tại diễn đàn.

Theo lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, địa phương đang từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, chuyển sang phát triển xanh, bền vững; đồng thời phát huy vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 11,89%; 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,11%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 9 tháng đạt 80,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% kế hoạch năm.

Ông Vũ Quyết Tiến đánh giá, báo chí có vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh, thành tựu và những cách làm mới mà còn giúp chính quyền nhìn nhận thực tiễn đầy đủ hơn.

“Tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bất cập, điểm nghẽn và vấn đề phát sinh từ cơ sở được báo chí phản ánh, trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”, ông nói.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh khẳng định địa phương sẽ chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch; tăng cường trao đổi, lắng nghe và tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Theo ông, việc tăng cường cung cấp thông tin chính xác, minh bạch cũng góp phần hạn chế khoảng trống thông tin và những thông tin thiếu kiểm chứng.

Quang cảnh Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026.

Công nghệ thay đổi, giá trị cốt lõi vẫn còn nguyên

Đánh giá chủ đề Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay, ông Vũ Quyết Tiến cho rằng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Những thay đổi này đồng thời mở ra các phương thức mới để báo chí tiếp cận công chúng và phát huy giá trị của mình. Tuy nhiên, theo ông Vũ Quyết Tiến, công nghệ và phương thức truyền tải có thể thay đổi, tốc độ thông tin ngày càng nhanh, nhưng sự chân thật, tính chính xác, chiều sâu và trách nhiệm xã hội vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên uy tín của báo chí với công chúng.

Ông kỳ vọng những trao đổi tại Diễn đàn sẽ góp phần làm rõ những cơ hội, vấn đề đặt ra và cách làm thiết thực để báo chí cách mạng Việt Nam chủ động thích ứng, đổi mới, tiếp tục khẳng định vai trò trong không gian phát triển mới.